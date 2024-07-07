快訊／雨下不停「雷雨彈炸9縣市」　最新警戒區出爐

▲午後降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（7日）下午2時58分、3時15分及3時18分，針對9縣市連續發布3起大雷雨即時訊息，降雨區域集中在中南部，慎防冰雹、雷擊及強陣風。

氣象署指出，高雄市、屏東縣持續時間至下午4時，台南市大雷雨則到下午3時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

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另氣象署表示，嘉義市、彰化縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、南投縣、台中市大雷雨，持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲嘉義市、彰化縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、南投縣、台中市發布大雷雨訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員葉致均說，未來一周受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，但要留意午後雷陣雨。今天台東外海有零星對流雲系，台東、恆春半島都有不定時短暫降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，天氣都是晴朗炎熱。

他表示，今、明天大氣環境有利於對流雲系發展，午後雷陣雨區域廣泛，包括西半部及各地山區都有明顯午後雷陣雨出現，甚至在中南部山區有局部短延時豪雨，雨勢持續到比較晚。

大雷雨即時訊息

影響時間：07日白天

＊警戒區域：高雄市、屏東縣、台南市

大雷雨即時訊息

影響時間：07日白天

＊警戒區域：嘉義市、彰化縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、南投縣、台中市