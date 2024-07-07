　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

馬來西亞主力艦參與環太軍演　16枚防空飛彈、兩側8枚反艦飛彈就位

▲▼馬來西亞皇家海軍萊吉爾級巡防艦KD Lekiu號（FFG30）。（圖／來西亞皇家海軍）

▲萊吉爾級巡防艦KD Lekiu號。（圖／馬來西亞皇家海軍）

文／中央社

馬國主力戰艦參加環太軍演，艦長向中央社表示，演習有助各國合作，確保海上安全。馬國海軍重點任務是保護商船安全航行麻六甲海峽和南中國海，對抗海盜行為。

馬來西亞皇家海軍飛彈巡防艦KD Lekiu號（FFG30）現正停靠珍珠港，準備在幾天之後出海，與參演的29個國家、40艘船艦在海上進行聯合演訓。今天艦上的高階軍官接受中央社記者登艦訪問。

馬來西亞繼2018年、2022年以來，今年再度派出1艘軍艦參與環太平洋軍演（RIMPAC）。馬來西亞皇家海軍上校KD Lekiu號艦長納濟爾（Mahamad Nazir bin Darus）向中央社介紹，此行參演的主要目的。

納濟爾指出，增強與各國海軍的「作業互通能力」（interoperability），使不同國家的裝備和系統可以共同進行任務，為演習主要目的，「未來我們能夠一起工作，在戰術執行上有相同的理解，共同保護海上安全」。

KD Lekiu號是馬國主力戰艦，具有防空、反艦與反潛等戰力，全長106公尺，艦上武器有一座57毫米艦砲，艦橋前方有16枚防空飛彈，兩側8枚反艦飛彈、近程防禦武器系統（CIWS），艦上搭載魚雷發射器和各式魚雷。 雖然KD Lekiu號是一艘巡防艦，能夠執行作戰任務，但納濟爾強調，馬國海軍主要目標不是戰鬥，而是保護所有的商船能夠安全航行南中國海和麻六甲海峽。

納濟爾表示，該艦在印太區域安全的角色，就是與夥伴共同合作，確保這個區域的海上安全，對抗諸如海盜行為的各種非傳統威脅（non-traditional threats）。

馬國海軍171名官兵隨著KD Lekiu號長途航行，從馬來西亞出發，花了3個星期的時間抵達夏威夷，在這裡參與一個多月的環太平洋軍演。

艦長指出，艦上官兵90％第一次航行跨越太平洋，第一次到訪夏威夷。把握機會參與各種研討會，與各國海軍交流經驗與知識之外，也趁休假空檔享受夏威夷島上美麗的景致。

ET快訊
中山醫大學生1死1重傷　燒肉店火警原因曝
台南導演偷吃2女車震　性愛片外流
快訊／雨下不停！　大雷雨擴大炸9縣市
鹹粥嬤19歲孝孫失聯126天　家人收到一張關鍵工作證
快訊／鄭文燦請辭　賴清德尊重：毋枉毋縱釐清事實
台中男吵架推倒媽媽　她頭部重創身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄軍再攻下1村　頓內茨克戰火激烈

中國、白俄羅斯聯合訓練　地點靠近波蘭邊境

馬來西亞主力艦參與環太軍演　16枚防空飛彈、兩側8枚反艦飛彈就位

環太軍演死亡車禍！當地居民碰撞日本自衛隊　宣告不治

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

柯震東試鏡馬上過　自嘲「我帶資進組」XD

五月天粉絲點歌梁靜茹《燕尾蝶》XD 　阿信：妳看著瑪莎的眼睛！

俄軍再攻下1村　頓內茨克戰火激烈

中國、白俄羅斯聯合訓練　地點靠近波蘭邊境

馬來西亞主力艦參與環太軍演　16枚防空飛彈、兩側8枚反艦飛彈就位

環太軍演死亡車禍！當地居民碰撞日本自衛隊　宣告不治

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

「狠殺7嬰兒」遭判15次終身監禁！　英護理師拒認罪：我是無辜的

台股站上全均線！專家2大理由看好下半年　最大風險是「沒有持股」

2024岸內製片所開鏡大吉　台南拍片熱血一夏

黃國昌批「廢質詢」違柯建銘主張　沈伯洋：健康的討論怎那麼難？

26歲警騎重機自摔昏迷　曾多次到K1騎車...業者還原肇事經過

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

焦慮讓人發胖！科技男1年爆肥20kg　醫示警「壓力胖」5徵兆

想帶「1消暑小物」出國？台電示警：小心不能上飛機

東莞化工廠爆炸「巨型火球」竄天　有民眾身體不適送醫

老婆經常回娘家！他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

軍武熱門新聞

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

環太軍演死亡車禍！當地居民送醫不治

1.7兆！美國軍援烏克蘭　項目全公開

馬來西亞主力戰艦參與環太軍演

中國、白俄羅斯聯合訓練　地點靠近波蘭邊境

地獄景象！烏克蘭小鎮炸成廢墟　空拍畫面曝

俄軍再攻下1村　頓內茨克戰火激烈

準備擊沉！　環太軍演2大靶船就位

洛杉磯級核潛艦春田號　返回關島

「台灣海豹」海陸爆破中隊傳裁撤　內訌、加給不公造成

颶風眼牆畫面曝　WC-130J飛入中心

美國擬50億軍援烏　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

美軍試射「遠程高超音速飛彈」

更多熱門

相關新聞

環太軍演死亡車禍！當地居民送醫不治

環太軍演死亡車禍！當地居民送醫不治

日本自衛隊赴夏威夷參加環太平洋軍演，一組隊員於5日下午開車發生車禍，撞死當地居民。

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

環太軍演重人道救援　日本墨西哥大型艦艇亮相

環太軍演重人道救援　日本墨西哥大型艦艇亮相

菲律賓參謀總長警告　再受中國攻擊將反擊

菲律賓參謀總長警告　再受中國攻擊將反擊

1.7兆！美國軍援烏克蘭　項目全公開

1.7兆！美國軍援烏克蘭　項目全公開

關鍵字：

環太軍演萊吉爾級巡防艦軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡康永曾錄《康熙》氣到翻臉走人

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇：何不直接聯絡蔡阿嘎？

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面