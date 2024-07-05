太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

▲胡皓淳建議，不要長時間使用耳塞、耳機，否則可能會導致耳朵發霉的風險增加。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多民眾都知道，物品在潮濕的環境下可能會發霉。不過，耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，若長時間使用耳塞、耳機，會讓耳道長期封閉，造成潮濕及細菌滋生，若沒有好好保護，恐怕會發霉。

胡皓淳在臉書粉專上分享，夏天的氣候通常比較潮濕，高溫加上潮濕的環境，相當適合細菌、真菌生長，這些微生物，正是引起耳朵感染、發霉的主因之一。若是沒有好好保護耳朵，導致耳道內部潮濕，細菌與真菌會更容易增生，會讓耳朵發霉的風險增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡皓淳建議，不要長時間使用耳塞、耳機，否則可能會導致耳朵發霉的風險增加。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，胡皓淳說，夏天時許多民眾熱愛玩水，但是長時間接觸水，可能會導致耳道內滲入水分，進而造成耳朵潮濕。這種潮濕的環境會成為微生物生長的溫床，因此頻繁參加水上活動的人，更容易有耳朵發霉的困擾。

至於該如何預防？胡皓淳也給出兩點建議，第一點是「適當的耳道衛生習慣」，不要隨意將棉花棒等物插進耳朵，這樣一來可能會損傷耳道皮膚，增加感染風險，若真的有耳垢困擾，建議還是尋求專業醫生清潔。

第二點則是「保持耳道通風」，胡皓淳建議，不要長時間使用耳塞或耳機，否則封閉耳道的話，會造成潮濕與細菌孳生，無論是戴耳塞或耳機，間隔一段時間就要拿下來，讓耳朵有機會呼吸。