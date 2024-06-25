行銷公司暗營博奕...1天4萬人次下注年削6億　警拘14嫌僅剩2800萬

記者鄧木卿／台中報導

刑事局今年4月在南屯區一棟住商混合大樓破獲一個博奕集團「雷電競」，逮捕劉姓主嫌等14人，警方根據電腦資料發覺，該集團從112年3月至今年4月，短短1年就淨賺6億多元，但實際查扣金額僅剩2800萬元，全案除依法送辦外，將全力追查不法所得下落。

▲▼刑事局中打破獲博奕集團逮捕14人，1年淨賺6億但只查扣2800萬元，將全力追查金錢流向。（圖／刑事局中打提供，下同）

刑事局中部打擊犯罪中心去年獲報有間掛名廣告行銷公司，實際卻是開放網路下注國內外體育賽事、電競的博奕集團，由於該辦公室出入管制嚴格，並設有門禁系統及電腦管控，使得警方分3批行動才全數逮捕。

警方三波攻堅共逮捕51歲主嫌劉姓男子及員工等14人，當場查扣現金110萬500元、美金、歐元及日幣等外幣約98萬4500元、電腦主機27台、筆記型電腦14台、公司獎懲規範及投資型壽險保單4份（價值2589萬餘元）。

警方從查扣電腦資料得知，劉嫌自112年3月至今年4月經營期間，洗錢金額高達6億1776萬餘元，1天最多下注人數4萬人次，平均1天賭資6000萬元，淨賺金額與查扣金額顯有相當大落差，明顯將不法所得轉移別處，全案除依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博、營利賭博等罪嫌，移送台中地檢署偵辦之外，亦將追查金錢流向。