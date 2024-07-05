雪山翠池傳山難！夫跌倒骨折妻急性高山症　直升機緊急吊掛送醫

▲一對夫妻在泰安鄉翠池登山發生骨折和高山症狀況，苗栗消防局申請空勤總隊直升機載送下山就醫 。（圖／苗栗縣消防局提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉雪山翠池山屋附近昨（4日）傍晚發生登山意外，一名黃姓山友在碎石坡跌倒，手腕疑似骨折， 黃男的妻子也急性高山症發作，苗栗縣消防局申請消防署空勤總隊支援，直升機今天上午9時許將夫妻兩人載運下山送醫治療中。

消防局說，昨傍晚18時32分接獲民眾報案，指有一支6人同行的登山隊伍，先是在雪山翠池山屋碎石坡附近100m處發生山域事故，黃姓男山友（57歲）在碎石坡不慎跌倒，手腕疑似骨折，自行前往翠池山屋與山友會合；不料，晚上黃男的陳姓妻子（58歲）也出現急性高山症反應，情況危急。

▲一對夫妻在泰安鄉翠池登山發生骨折和高山症狀況，苗栗消防局申請空勤總隊直升機載送下山就醫 。（圖／苗栗縣消防局提供）

消防局指出，為即時搶救傷患，立即出動搜救人員會同雪霸國家公園管理處及保七總隊等共計8人，連夜跋山涉水前往救援，但考量路程極遠，為爭取救援時機，消防局同步通報消防署申請空勤總隊支援。

▲苗栗消防局申請空勤總隊直升機載送下山就醫，救護車等待送醫情形 。（圖／記者楊永盛翻攝）

空勤總隊直升機今日（5日）上午8時自台中起飛前往翠池，順利將2名傷患吊掛上直升機，飛到苗栗市模型飛機場後，再由救護車接駁送往苗栗醫院救治，目前夫妻傷勢穩定、並無大礙。