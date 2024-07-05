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社會 社會焦點 保障人權

快訊／疑越界捕魚！基隆漁船遭日保安廳攔截　船長8人被帶走調查

▲▼日本主張擁有尖閣列島（釣魚台）主權。（圖／達志影像／美聯社）

▲基隆八斗子籍漁船越界捕魚，遭日方押回日本。（資料照／達志影像／美聯社）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船，疑因闖入日本海域捕魚，今（5）日遭日本海上保安廳公務船攔截，船上8人及「港福洋266號」都被押回日本接受調查。

▲▼ 福洋266 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲福洋266越界捕魚，遭日方押回日本。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，「港福洋266號」為鎖管棒受網漁船，自6月25日基隆八斗子出港，日本時間今日凌晨3時，進入日本奄美大島西方的日本專屬經濟區（EEZ）內違規作業，遭日本海上保安廳公務船攔截，該船的2名台籍盛姓船長與洪姓輪機長、6名印尼籍船員，以及「港福洋266號」被押回日本，目前狀況不明，詳細仍待調查釐清。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲基隆漁船遭日方登檢位置圖。（圖／海巡署提供）

海巡署指出，今日06時50時分，海巡署第二(北基)巡防區接獲「港福洋266號」船長友人118報案，今日0時許「福」船於彭佳嶼東北方288浬(暫定執法線外1.5浬)，遭日本公務船登檢，海巡署立即調派南投艦趕往瞭解。

海巡署表示，依「政府護漁標準作業程序」規定，我國漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；我國漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，政府將不派艦護漁，適時提供必要之外交協助。本案經我國駐日人員查證，「福」船疑似進入日方奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範，遭日本水產廳公務船取締，全案刻由漁業署與日方聯繫處理中。
 

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