拔除垂發裝置　中國疑似052D版海警船現身

▲江南造船廠疑似出現052D版新一代海警船。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

因應近年南海局勢的持續不穩定，大陸疑似再造全新海警船應對。從此次流出的訊息透露，這艘艦船的外型與解放軍海軍052D型導彈驅逐艦相似，相較現役海警船將擁有更強勁的動力、船體空間以及強度，能實質增強海上對抗能力，該艦的誕生勢必帶給南海主權爭議的周邊國家更大壓力。

近日大陸軍事論壇流傳一張拍攝於江南造船廠的商業衛星圖像，可以清楚看到一艘有別於目前現役解放軍軍艦或海警船的艦船出現在乾船塢內。透過該艦與旁邊的船隻比例判斷，這艘新艦船長度至少在150米以上，但又沒有像055型導彈驅逐艦擁有逾160米又寬又長的身軀，因此判斷與現役052D相似。

值得注意的是，相較於052D，這艘全新艦船只預留了艦炮的安裝空間，原先位在艦炮後方需大量空間的導彈垂直發射裝置完全消失，同時也並未預留原先位在機庫前方的32通道垂發。這意味著這艘「軍艦」的主要武器可能只剩下一門艦炮，說明其不太可能是一艘以戰鬥為主要任務的軍艦，而是一艘擁有艦炮並使用和軍艦相同艦體設計的海警船。

▼解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

有分析認為，考慮到過去中國曾基於054A型護衛艦平台為海警打造了818型巡邏艦，那麽這艘神秘軍艦也很可能是基於052D平台而打造的新型中國海警船，預計排水量在7000噸左右。有別於萬噸級的大型海警船，主要用於長距離的海上巡航任務，該艦將會被安排前往南海與鄰近主權爭議國家進行對抗。

分析強調，這艘基於052D平台打造的大型海警船將擁有更強勁的動力、船體空間和強度，帶來更強的執法能力和海上對抗能力，同時更完備的艦載設施和能夠操作直-20和無人機的大型機庫，這都是目前中國絕大多數海警船並不具備的，勢必對南海各主權爭議國家施加更強大的威懾力。

▼中國海警船。（圖／達志影像）