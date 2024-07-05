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竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

新竹潘姓女警工作認真、細心負責，卻遭抹黃誣陷賣淫，讓潘員幾度崩潰。（圖／翻攝畫面）

▲新竹潘姓女警工作認真、細心負責，卻遭抹黃誣陷賣淫，讓潘員幾度崩潰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新竹市竹北警分局27歲潘姓女偵查佐遭控賣淫案日前引發軒然大波，竹北分局經過內部調查後，認定查無實證、還她清白，但潘員早已滿身瘡痍，如今調任至橫山警分局服務。知情人士透露，潘員之所以遭抹黃，是因其前長官、竹北偵查隊長李宗和即將高升，而潘員在偵查隊頗受重用，警界有心人士為將李拉下馬，這才使出「奧步」抹黃其心腹大將，手法十分惡劣。

據了解，潘員長相甜美、外型亮眼，其父親又是退休員警，她秉持服務社會的理念投身警職，107期特考班畢業後，經過實習分發到新竹縣新埔分局服務，後又請調到竹北分局三民派出所並支援偵查隊。在支援期間又考上偵查佐，因其辦案認真、細心負責，在偵查隊頗得重用，她原本能在自己喜歡的刑警工作中發光發熱，如今卻遭抹黑和抹黃，讓她在警界幾乎難以立足。

黑函指稱某養膚店小姐是潘姓女警，即使內部調查還她清白，但排山倒海的輿論已讓她身心俱疲。（圖／翻攝畫面）

▲黑函指稱某養膚店小姐是潘姓女警，即使內部調查還她清白，但排山倒海的輿論已讓她身心俱疲。

5月中，竹北警分局接獲匿名電話，檢舉潘姓員警兼差賣淫並吸毒，更指證歷歷提供照片和錄音檔，言之鑿鑿稱護膚店有位「警察小姐來兼差」，更稱她「是接S（全套性交易）接最多單的」，警方則在調查尚未出爐前便以涉足不正當場所為由處以一大過並調地處分。

竹北分局的一大過也讓外界相信潘員行為不當，鋪天蓋地的輿論壓力在一時間朝她湧來，潘員當下便被拔掉辛辛苦苦考到的刑警牌、改調制服警員，在內部調查的一個月間飽受煎熬，即使最終確認她並無賣淫和吸毒，仍被依涉足不正當場所和代打卡等原因維持一大過處分。

「這次案子目標不是她，潘只是官場內鬥的犧牲品。」知情人士透露，竹北分局內其實早已黑函滿天、內耗嚴重，而此次攻擊的主要目標其實是潘的長官、竹北偵查隊長李宗和。

據了解，李宗和現年49歲，表現優異、資歷完整，曾任保安警察第二總隊隊員、桃園縣政府警察局楊梅分局警員、偵查佐，於2006年到新竹服務，擔任過竹北分局第二、三組巡官、湖口分駐所副所長和寶山、新工、三民和二重埔所等4個業務繁重派出所所長。

而李宗和出任竹北分局偵查隊後又屢破大案，如今其績分排名第一，新竹縣警察局原定7月1日要進行考核，李宗和有望高升成為副分局長、縣刑大副大隊長或各科室的副主官，卻也因為他官途明朗而招來忌妒。

竹北偵查隊長李宗和績分排名第一，原定7月考核後有望高升，卻疑似因其官途明朗招來忌妒，導致旗下大將遭抹黑。（圖／翻攝畫面）

▲竹北偵查隊長李宗和績分排名第一，原定7月考核後有望高升，卻疑似因其官途明朗招來忌妒，導致旗下大將遭抹黑。

「李宗和表現太好，個性卻說不上討喜，這才會成為很多人的眼中釘。」知情人士提到，李為人評價兩極，在長官眼中是守護一方治安的大將，從他上任後，原先紛擾的竹北鮮有重大犯罪或黑幫滋事，但因其為人處事太過「憨慢」，常因直來直往得罪同僚卻不自知。

那為何想讓李宗和中箭下馬，卻害潘員蒙受不白之冤？知情人士說，李宗和耿直謹慎，工作和日常生活幾乎沒有破綻，有心人士盯著竹北分局多時，多位偵查佐和小隊長都被抹黑與不法分子過從甚密，眼見此類黑函無法撼動李第一名的地位，這才決定「抹黃」，將池水攪渾讓李宗和難以在7月升官，李宗和遭記申誡2次，證實這招奏效。

而潘姓員警如今身心俱疲，在遭誣陷後情緒幾度崩潰，接受調查階段更幾乎以淚洗面，更因食不下嚥、夜難入眠而在短時間內爆瘦數公斤，遲來的清白也難以還她公道，知情人士則盼能停止這樣的黑函歪風，別讓有心報效國家的警職人員淪為政治鬥爭的砲灰。

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