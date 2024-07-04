親手放2女兒被水沖走！鄰居曝新北狠母「長相秀氣」：待人很客氣

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、陳韻如／新北報導

新北市一名簡姓女子2日與公婆、丈夫發生口角，竟負氣帶著2名女兒(10歲、9歲)跑到新店碧潭尋短，還以幫女兒拍照為由，將女兒騙下水後放開手，眼睜睜看著2個女兒被水沖走，自己卻游上岸獨活。據鄰居表示，簡女長相秀氣，平常待人客氣，一家人看不出有任何異狀，也沒聽見爭吵聲，沒想到卻發生憾事，讓人相當震驚。

初步了解，簡女與丈夫白男結婚後定居在大陸湖南，2人育有一對小姊妹，直到2023年才搬回中和與公婆同住，但返台才1年時間，簡女就與婆婆大小爭執不斷，家庭因此失和，2日當天再度與公婆、丈夫發生口角，簡女竟負氣帶著2個女兒到碧潭尋短，並以「幫忙拍照」為由把女兒騙下水，接著放開雙手眼睜睜看著女兒們被水沖走。

簡女隨後2度嘗試輕生，但因沒有勇氣，又自己游上岸，直到3日晚間才放棄，並步行到附近派出所自首，全案才因此曝光。

據簡女住家附近鄰居表示，一家人看不出有任何異狀，以前都是簡女公婆居住在此，白男則長年在大陸工作，後來與簡女結婚後，則偶爾回台探親，但去年因小孩要返台念書，一家4口才搬回來與公婆同住。

鄰居指出，簡女看起來相當秀氣，平時待人客氣，一家6口相處起來也沒看出有任何異狀，更沒有聽見爭吵聲，沒想到如今卻發生憾事，讓人相當震驚。

▲▼小姊妹今相驗，爸爸、爺爺奶奶到場痛哭失聲。（圖／記者黃彥傑攝）