正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

▲西安交通大學的畢業生代表李藝飛，因在畢業典禮上的演講爆紅。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸西安交通大學能動學院碩士畢業生李藝飛，在6月中的畢業典禮致詞上，內容相當熱血，被大陸各大媒體引用為「典範影片」，並在網上廣傳。不過人紅是非多，關於李藝飛的負面傳聞與黑函也是滿天飛，甚至有網友直接封她「學術妲己」。

李藝飛在畢業典禮致詞上，慷慨激昂地說，自己看到前輩們的努力，於是決定「選擇加入國家國防科工局西北核安全中心，決心紮根西部，投身國防事業，為國家核安全貢獻綿薄之力」。此番致詞影片一出，立刻被大陸各大媒體視為典範影片，並在網上廣傳，認為李藝飛不僅人美，更兼具智慧與愛國心。

▲李藝飛美貌與智慧兼具，但網上也開始傳出對她不利的傳聞。（翻自微博）

不過人紅是非多，關於李藝飛的各種黑傳聞也開始流出。就有網友指出，李藝飛唸高中是揚琴藝術生，她是靠藝術特長進入西安交大，就讀電氣專業。因此有網友質疑，一個揚琴藝術生，是如何跨領域進入理科領域，認為這錄取過程中「案情並不單純」。另外還有網友指稱，李藝飛一度剽竊學弟的學術文章，甚至還和校內高層人事保持不正當關係，甚至還有性愛照流出。

▲傳出李藝飛和學校高層人士過從甚密。（翻自微博）

但以上指控，並未被本人或其他官方機構證實，因此也遭到另一派網友質疑，是見李藝飛美貌與智慧兼具，所以眼紅而發布的不實抹黑訊息。據《星島日報》報導，西安交通大學黨委宣傳部回應稱，目前警方已立案調查，關於李藝飛與校內高層有不正當關係的舉報，初步調查結果為「舉報內容不實」，確實為謠言。另外，關於李藝飛的其他相關傳言，學校也已經展開調查，目前已形成調查報告。



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