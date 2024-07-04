桃園女童走失牢記「原地等待」　女警徒步尋找助返家

▲女童獨自在超商內哭泣，女警連忙上前安慰。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區一名9歲女童昨日獨自在超商內哭泣，原來與媽媽走失後「在原地等待」，恰巧前往巡簽的警員發現後，透過GOOGLE MAP街景讓女童指認，再耐心的徒步帶著女童徒步尋找，最後成功找到女童住家。

▲▼員警帶著走失女童徒步尋找，終於找到住處。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，家住平鎮區民族路的9歲女童，3日午後與媽媽前往住家附近的診所就醫，看完診返家途中，因為媽媽一時恍神，等到回過神時才發現女兒沒有跟上，焦急的像熱鍋上的螞蟻四處尋找。

恰巧警員吳曉玲及周均鴻前往超商簽巡時，發現女童在店內休息區哭泣，身邊又沒有大人陪伴，趕緊上前關心協助安撫，細問之下，才知道女童與媽媽走散，所幸女童想起老師教過的走失求救方法「在原地等待」，但因為天氣炎熱，只好先躲進超商等候，卻又擔心媽媽沒有發現她，於是焦急的在店內哭泣。

由於女童太過緊張，無法想起住家地址及家長電話，員警研判女童走失地點應該不會離住家太遠，於是開啟GOOGLE MAP街景讓女童指認，並耐心的帶著女童徒步尋找，最後成功找到女童住家。女童的家人接到通知趕回家裡，見到女童平安無恙，頻頻向警方道謝。