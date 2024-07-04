謠言大破除！3C達人開箱iPhone 16「最終模型機」：99%準確　

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在先前的WWDC公布將推出Apple Intelligence（AI）功能，讓即將在 9月發表會上公布詳細規格的iPhone 16詢問度暴增。對此，3C達人「3cTim哥生活日常」在 3日拿到廠商「最終版模型機」，稱有99%跟實機外觀一樣，最大的外觀差異將在鏡頭排列改變、同時尺寸稍微增大，讓不少粉絲興奮直喊，「今年搭配AI一定搶到爆！」

▼3cTim哥生活日常頻道開箱iPhone 16「最終版模型機」。（圖／翻攝自 3cTim哥生活日常）



歷代最大螢幕6.9吋登場

Tim哥本次拿到iPhone 16「最終模型機」，據稱將有99%與即將在9月發佈相關資訊的實機相同，對此，Tim哥則拿到iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max四款手機，並沒有外傳的Slim版本。對此，iPhone 16系列從外觀上，比iPhone 15系列增大，與外傳螢幕將增大至 6.3吋、6.9吋相同，將成為歷代iPhone最大螢幕尺寸。

此外，Tim哥也拿iPhone 16 Plus與iPhone 15 Plus相比，機身變得更薄一些，但儘管尺寸變得再大，Tim哥則認為「手感」變得更好，比較好握著。



「神秘區塊」疑為全新電容式拍攝按鍵



在iPhone 16相關消息推出後，就一直有蘋果將在這一代加入全新電容式拍攝按鍵，透過輕觸滑動可以調整變焦等等，而Tim哥在拿到的模型機上也在側邊按鍵上看到一個「神秘區塊」，看起來應該是為這次新增的拍攝按鍵。

iPhone 16鏡頭更改「垂直排列」

在這次外觀上最直覺的就是「鏡頭排列方式」改變，從之前的對角線設計回歸iPhone 12的垂直排列，據了解這個設計將是針對Vision Pro空間影片拍攝而更改，但Tim哥也認為鏡頭沒有外界謠傳「特別突出」，。

最後，在iPhone 15 Pro淘汰靜音撥桿，改為動作按鈕，在這次也確定會執行到iPhone 16、iPhone 16 Plus上面。Tim哥也大膽預測，這次發表會將在 9 月 10 日舉辦。