三重鞭炮炸車一家3口到案！夫妻辯「4歲女兒拿的」　警：有第4人

▲馮姓女車主一家三口到案說明，夫妻說鞭炮是4歲女兒拿的。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名薛姓男子2日晚間11時許，駕駛汽車行經重新路二段時，被不明人士拿鞭炮炸破車底，薛男嚇壞趕緊報案並提出毀損、妨害自由告訴。三重警方立即調閱周邊監視器，通知21歲馮姓車主到案說明。3日上午11時許，馮姓車主一家三口到案說明，聲稱「炮是4歲女兒拿的」；警方發現當時車上還有1男子，對此說法存疑，後續將進一步釐清。

▲鞭炮炸車事發當下 。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧整起事件，薛姓男子昨天（2日）深夜駕車途經三重地區時，前方車輛竟突然2度丟出鞭炮，導致愛車車底被炸破，轄區三重警方掌握車主為馮姓女子，立刻通知21歲馮女到案說明。

今天上午11時許，馮女偕同47歲馮姓丈夫、4歲女兒一家三口一起到案，夫妻倆宣稱，當時女兒從後座拿起一盒水鴛鴦，他們手中的香菸不慎點燃，才會隨手丟出車外，後續見其他的鞭炮還有餘溫，才第二度丟出。

警方對夫妻倆說法存疑，因為追查發現，當時車內除了一家3口外還有一名男乘客，警方後續將進一步追查釐清真相，全案將朝公共危險、違反社會秩序維護法偵辦。

▲馮男丈夫到案說明 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲鞭炮 。（圖／記者戴上容翻攝）