中共海警連158天騷擾日本！今年16度入侵沖繩　架「機槍」重兵器

▲海巡署26日在金門禁限制海域攔截大陸海警船。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者陶本和／台北報導

澎湖漁船大進滿88號2日在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢並將船隻押往中國偵辦，引起各界譁然。事實上，中共海警不僅在台海周邊執法侵擾，對日本漁船也多有騷擾，造成日本海上保安廳困擾；根據官方公開統計資料顯示，中共海警船曾連續158天駛向沖繩縣諸島，今年更有16度侵入沖繩諸島海域，相關船隻還配備「機槍」等重裝備。

回顧今年2月份，中共海警船在金門大二膽與五通水道附近海域，強行登檢我方遊艇「初日號」約30分鐘，造成遊客驚嚇，所幸我國金門海巡隊第一時間隨即前往護航。根據統計，6月至今，中共海警船也已4度現蹤相關海域侵擾。

事實上，中共海警船並非僅針對台海兩岸周邊海域，而是影響第一島鏈諸國，日本影響最劇。根據日本官方統計，中共海警船曾於去年（2023年）12月至5月下旬，連續158天駛向尖閣諸島，日本政府當時表示，這是2012年9月開始統計相關數據以來，最長的一次。

此外，根據日本官方數據，今年中共海警船第一次入侵是在1月11日，有4艘海警船侵入沖繩尖閣諸島海域；6月7日更發現中共海警船上，竟配備「機槍」等重裝備。總體統計，光是今年截至7月2日止，中共海警船除了連日在周邊侵擾外，更有16度直接侵入沖繩釣魚島、尖閣諸島海域。

▼中共海警船光是今年已有16次侵入日本沖繩諸島。（圖／AI協助表格製作）

