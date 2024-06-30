2男開房休息「遭櫃台刁難」！一聽押金變5倍氣炸：在大廳被羞辱

▲有民眾與男同事出差時，想到旅館休息2小時，押金卻漲到5倍，且要等房間檢查完才能離開。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

不少旅館有販售休息的選項，讓臨時有需求的民眾可以短時間入住。不過，一名男子與男同事出差，期間想到某旅館休息2小時，櫃台卻將押金提高為5倍，甚至退房時還要先等工作人員檢查，才能拿回押金，讓他瞬間氣炸。

這名男子在Dcard上表示，近日他與同事到外地出差，期間打算到旅館開房休息2小時，沒想到櫃台服務人員看見他們2人入住，立即將押金從100元提高至500元，且要求現金支付、不能刷卡。

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等到休息完畢、準備退房取回押金時，卻還要等待工作人員檢查房內設施，確認完畢才能領回500元。事後男子向同事們分享這些事，其他人卻都沒有遇到，當晚其他同事單獨去休息，也沒有這種情況，「現在真的越想越氣，整個站在大廳被櫃台羞辱。」

▲有民眾與男同事出差時，想到旅館休息2小時，押金卻漲到5倍，且要等房間檢查完才能離開。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文在網路上引發討論，不少人則對此抱持不同看法，「他們可能真的有遇過退房後，床單被褥整個都是土石流災難，不然怎麼可能毫無緣由就這樣做」、「我學生時代去過這家四五次，服務態度不錯，印象中押金也是一百，我覺得應該不是歧視，可能是真的遇到土石流災情之類的衰事」、「也不能說歧視，我之前也是旅宿業的，很多時候男男入住後的床單真的很恐怖。」

此外，也有過來人回應，先前從事旅宿行業時，會聽見清潔人員抱怨，通常2名男性一起入住，床上會變得髒亂不堪，因此需要「特洗」，有些床墊甚至會被尿液滲透，導致沒有辦法再出售，所以有些業者才會將押金開高一點，避免髒亂的情況發生、求助無門。