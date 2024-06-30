清朝皇帝房事揭祕！%%只能用「這姿勢」　限時半小時「播種」

▲清朝皇帝後宮坐擁無數嬪妃，為避免皇帝沉溺床事，所以設置翻牌的規定，且每次行房限時半小時。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

古代皇帝後宮坐擁無數美人，但侍寢規則卻十分繁複，並不是任由皇帝隨心所欲。清朝設置「敬事房」專責管理皇帝的性生活，為了防止專寵，康熙皇帝設下「翻牌子」的規定，不僅要限時「播種」，就連姿勢也嚴格規範。

綜合陸媒報導，古代帝王後宮三千佳麗，清朝的「敬事房」專責管理皇帝的性生活。為了防止專寵，康熙皇帝設下「翻牌子」的規定。然而，即便是九五之尊，皇帝在性事上也需遵守多項嚴格規則：行房時間有限，姿勢嚴格規範。太監全程監控，並在30分鐘至1小時後進行「催鐘」提醒。行房結束後，太監負責確認是否留下「龍種」，如不留，則進行排精程序以保證皇室血統的純正紀錄。

清朝皇帝的後宮嬪妃侍寢制度十分嚴格，不僅程序繁複，更衍生出一系列相關的規矩，包括翻牌、侍寢、催鐘、避孕、存檔等規範。首先，皇帝先從眾多妃嬪中選取侍寢對象，稱之為「翻牌」。獲選的妃嬪會在專人的通知下沐浴淨身，之後由太監將赤身裸體的妃嬪包裹在棉被中，送進皇帝寢宮準備侍寢。妃嬪須卑微的從床尾鑽入被窩，在侍寢過程中也必須緊閉嘴巴，不得發出任何聲響。此外，就連性愛姿勢也不能變換，只限「龍上鳳下」的姿勢上床。

此外，太監還會全程守候在寢宮門外，只為了防止皇帝沉溺於房事之中，嚴守30分鐘的時間限制，最多不得超過1小時。當時間到達時，太監會敲鐘提醒皇帝「時間到了」，假如皇帝充耳不聞，超過3次沒有回應，太監便會入內查看情況。

皇帝寵幸妃嬪後，太監會請示皇帝是否要留下子嗣，倘若皇帝選擇不留，太監則會動手戳嬪妃的「後股穴」（又稱作肛脈），位置位於脊椎最後一節向下約5公分處，確保「龍精」一絲不剩都流出；如果皇帝若欲子嗣，太監會將侍寢日期詳細記載於「幸宮簿」（彤史）中，備查考驗，確保皇族血統純正。



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