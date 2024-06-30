　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

清朝皇帝房事揭祕！%%只能用「這姿勢」　限時半小時「播種」

清朝皇帝後宮坐擁無數嬪妃，為避免皇帝沉溺床事，所以設置翻牌的規定，且每次行房限時半小時。（示意圖，unsplash）

▲清朝皇帝後宮坐擁無數嬪妃，為避免皇帝沉溺床事，所以設置翻牌的規定，且每次行房限時半小時。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

古代皇帝後宮坐擁無數美人，但侍寢規則卻十分繁複，並不是任由皇帝隨心所欲。清朝設置「敬事房」專責管理皇帝的性生活，為了防止專寵，康熙皇帝設下「翻牌子」的規定，不僅要限時「播種」，就連姿勢也嚴格規範。

綜合陸媒報導，古代帝王後宮三千佳麗，清朝的「敬事房」專責管理皇帝的性生活。為了防止專寵，康熙皇帝設下「翻牌子」的規定。然而，即便是九五之尊，皇帝在性事上也需遵守多項嚴格規則：行房時間有限，姿勢嚴格規範。太監全程監控，並在30分鐘至1小時後進行「催鐘」提醒。行房結束後，太監負責確認是否留下「龍種」，如不留，則進行排精程序以保證皇室血統的純正紀錄。

清朝皇帝的後宮嬪妃侍寢制度十分嚴格，不僅程序繁複，更衍生出一系列相關的規矩，包括翻牌、侍寢、催鐘、避孕、存檔等規範。首先，皇帝先從眾多妃嬪中選取侍寢對象，稱之為「翻牌」。獲選的妃嬪會在專人的通知下沐浴淨身，之後由太監將赤身裸體的妃嬪包裹在棉被中，送進皇帝寢宮準備侍寢。妃嬪須卑微的從床尾鑽入被窩，在侍寢過程中也必須緊閉嘴巴，不得發出任何聲響。此外，就連性愛姿勢也不能變換，只限「龍上鳳下」的姿勢上床

此外，太監還會全程守候在寢宮門外，只為了防止皇帝沉溺於房事之中，嚴守30分鐘的時間限制，最多不得超過1小時。當時間到達時，太監會敲鐘提醒皇帝「時間到了」，假如皇帝充耳不聞，超過3次沒有回應，太監便會入內查看情況。

皇帝寵幸妃嬪後，太監會請示皇帝是否要留下子嗣，倘若皇帝選擇不留，太監則會動手戳嬪妃的「後股穴」（又稱作肛脈），位置位於脊椎最後一節向下約5公分處，確保「龍精」一絲不剩都流出；如果皇帝若欲子嗣，太監會將侍寢日期詳細記載於「幸宮簿」（彤史）中，備查考驗，確保皇族血統純正。


更多鏡週刊報導
哈佛研究論文驚爆外星人恐早已潛伏地球　揭4大假說顛覆傳統認知
前俄羅斯女間諜坦承為情報成「性工具」　變身戀愛專家擁百萬粉絲
中國女車主一腳踩斷油門踏板　車商客服澄清「是安全設計」網酸爆

ET快訊
最高飆39.9度！　17縣市亮高溫燈號
儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了
22歲辣模被逮！騙走3000萬　她睡夢中被喝令趴下
富邦勇士宣布提前結束合約　張宗憲成自由球員
台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散
石晉華最後身影曝！騎車不明原因自摔遭撞不治
明星國中太夯！168人繳畢業證書被退成「候補」　家長氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

清朝皇帝房事揭祕！%%只能用「這姿勢」　限時半小時「播種」

再增114萬！中共黨員達9918.5萬　城市覆蓋率超99.9%

陸國安部：網友社交平台發文　竟無意間為間諜衛星「指了路」

中國公布稀土管理條例10／1施行　明定國有全面監管

同事獲得4.4萬獎金　上前追討積欠3年債務「被嗆絕交」

巴奈得獎提「天安門」　中國網友開酸：金曲獎玩完了

男友發4張用餐照出事了　她揪貓膩揭謊秒斷10年情

健身14年！50歲女「絕美體態」逆襲成嫩妹　粉絲傻：沒謊報年齡？

陸網紅「麵筋哥」驚傳癌末！　「暴瘦成皮包骨」躺ICU搶救中

福州踩線團抵達馬祖！赴北海坑道「坐搖櫓船」：非常開心

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

清朝皇帝房事揭祕！%%只能用「這姿勢」　限時半小時「播種」

再增114萬！中共黨員達9918.5萬　城市覆蓋率超99.9%

陸國安部：網友社交平台發文　竟無意間為間諜衛星「指了路」

中國公布稀土管理條例10／1施行　明定國有全面監管

同事獲得4.4萬獎金　上前追討積欠3年債務「被嗆絕交」

巴奈得獎提「天安門」　中國網友開酸：金曲獎玩完了

男友發4張用餐照出事了　她揪貓膩揭謊秒斷10年情

健身14年！50歲女「絕美體態」逆襲成嫩妹　粉絲傻：沒謊報年齡？

陸網紅「麵筋哥」驚傳癌末！　「暴瘦成皮包骨」躺ICU搶救中

福州踩線團抵達馬祖！赴北海坑道「坐搖櫓船」：非常開心

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

A片監控說引熱議！沈伯洋揭輿論戰路數：分析喜好⮕投放文章

沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」中樓層跌回限貸線下

曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

還以為是世界末日！非洲沙塵暴「飄洋過海」數千里　這國慘遭滅頂

奕達運通主辦IELA年會　做國民外交也創約6千萬產值

農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

日本自民黨幹事長透露參選意願　「有當首相想做的工作」

嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市　西部走廊唯一入榜

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

陸網紅「麵筋哥」癌末！瘦成皮包骨躺ICU

男友發4張用餐照出事了　她揪貓膩揭謊秒斷10年情

同事獲4.4萬獎金　上前追積被嗆絕交

中國公布稀土管理條例　明定國有

健身14年！50歲女逆襲成嫩妹　粉絲全看傻

「我不想我的國家淪戰場」　菲協會主席痛哭

水樂園「活春宮」？陸男女水中「駕駕駕」

清朝皇帝房事揭祕！%%只能用「這姿勢」

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

陸國安部：網友發文竟為間諜衛星「指了路」

福州踩線團抵達馬祖！北海坑道坐搖櫓船

福州踩線團來了！多數年輕成員首次赴馬祖

李雲迪同框任正非！嫖娼風波後首中國露面

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面