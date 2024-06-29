假借日本代購！代購公司非法進口電子加熱菸　檢搜索查扣上萬條

▲有代購公司假借日本代購名義非法進口電子加熱菸。（示意圖／ET資料照）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

士林地檢署偵辦某代購公司負責人及其員工，夥同陸籍、日籍人士涉嫌假借代購日本商品名義，實則非法進口電子加熱菸，並且販售給民眾。檢方27日發動搜索，搜索北中南共22處，查扣疑似不法所得約700萬元現金、進口加熱菸1萬多條、加熱菸主機數百台等，另帶回7名被告。全案訊後，檢方諭令其中1人限制住居、1人線至出海，其餘5人以5千元至30萬元不等金額交保。

某代購公司負責人及其底下員工夥同陸籍、日籍人士，假借代購日本商品名義，但卻私下進口非法電子加熱菸入境，並且從事非法販售等。

士林地檢署接獲情資後，展開調查、蒐證，並於27日指揮內政部警政署保安警察第三總隊、航空警察局刑事警察大隊、憲兵指揮部士林憲兵隊、台北市政府警察局士林分局、萬華分局、台中市政府警察局第六分局、海巡署偵防分署苗栗查緝隊及內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊等，兵分多路搜索台北、桃園、台中、台南及高雄等22處。

初步了解，現場查扣疑似不法所得約700多萬元現金、進口加熱菸1萬多條、加熱菸主機數百台等，另也於昨(28日)帶回包括陸籍1名、日籍2名在內的7名被告。

經檢方徹夜訊問後，認為7名被告均涉嫌違反懲治走私條例第2條之私運管制物品進口及菸酒管理法第45條之輸入私菸等罪嫌，分別諭知陳姓被告限制住居，其餘6名則有逃亡、串證之虞聲押。

不過，羈押庭結果出爐，法官分別裁定一名陳姓被告30萬元交保、陸籍周姓被告10萬元交保並限制出境出海、另名陳姓被告籍賴姓被告均10萬元交保、1名日籍被告5千元交保、另名日籍被告限制出境出海。

士林地檢署表示，全案後續將持續積極偵辦，並依法嚴懲不法，而為保障國人健康，也籲請民眾不要購買來歷不明之菸品，讓走私犯罪者無利可圖！