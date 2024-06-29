秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

▲秘魯中部海岸外海28日發生規模7.2強震，一度發布海嘯警報。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

秘魯南部第二大城阿雷基帕（Arequipa）昨日發生規模7.2強震，一度發布海嘯警報。地震專家郭鎧紋今（29日）指出，這起地震相當於32顆原子彈釋放能量，這也是今年全球第4起規模7以上地震。而全球平均每年規模7以上強震約15個，他說，今年迄今為止規模7以上強震僅有4個，整體而言上半年偏少，且超過1千天沒出現規模8以上強震，未來要特別注意。

秘魯當地時間昨凌晨0時36分（台灣時間下午1時36分）發生規模7.2的強震，震央接近第二大城阿雷基帕，震源深度僅28公里，一度還傳出發布海嘯警報。

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地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.2的強震，相當於32顆原子彈釋放能量，這是花蓮4月3日規模7以上地震後，今年全球第4起規模7以上地震。從1991至2023年為止，平均每年全球規模7以上強震約15個，今年迄今為止規模7以上地震僅有4個，整體而言，上半年個數偏少，且超過1千天沒出現規模8以上地震，未來要特別注意。

郭鎧紋分析，這起地震原因為納斯卡板塊沿著秘魯智利海溝隱沒到南美洲板塊之下造成，而納斯卡板塊每年向東運動3.7公分，是所有板塊中最快的絕對運動之一；這個交界從1900年以來，發生過20起規模8以上地震，其中最大為1960年發生在智利南部規模9.5強震，也是全球有紀錄儀器以來，規模最大的強震。

▲秘魯發生規模7.2強震，僅是今年第四起規模7以上強震。（圖／郭鎧紋提供）