外星人早已潛伏地球？　哈佛研究論文揭「4大假說」顛覆傳統認知

▲ 哈佛大學社會科學研究人員的最新研究顯示，外星人可能已經在地球上祕密生活一段時間。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

哈佛大學社會科學研究人員最新的研究指出，外星人可能早已在地球上生活了一段時間，提出了4種假說，挑戰人類對「不明飛行物」（UFO）和「不明空中現象」（UAP）的傳統觀念。

美國《新聞週刊》13日報導，哈佛大學人類繁榮計劃（Human Flourishing Program）的研究人員發表論文指出，外星生命可能存在於地球或月球地表下，而不明飛行物（UFO）和不明空中現象（UAP）可能是它們活動的跡象。該研究還對「UAP」提出了一個新穎的解釋，認為UAP中的「A」代表「anomalous」（異常），而非通常意義上的「Aerial」（空中），因為部分「UAP」不僅現身於空中，更可能出現在水域。

研究進一步指出，「UFO」形態多樣，有球體、圓盤、三角形等，尺寸從小球體到巨型飛行器不等。其中許多飛行器的飛行方式與傳統空氣動力學相悖，例如可以突然轉向、高速飛行，甚至在沒有明顯推進系統的情況下懸浮。

去年夏季，前空軍人員格魯什（David Grusch）爆料，美軍存在一項高度機密的軍事計劃，該計劃曾發現數架完整的不明飛行器殘骸，部分殘骸中甚至存在非人類飛行員的屍體。此番言論引發了媒體的廣泛關注。

美國國家情報總監（DNI）於2023年發布的報告顯示，2022年發生了510起「UAP」目擊事件，相比2021年的366起有所增加。其中171起事件被評估為「展現出異常飛行特徵或性能，需進一步分析」。

哈佛大學學者在論文中提出「UAP」的兩種可能解釋，一種是傳統的技術層面解釋，另一種則是地外假說，認為這些現象可能與來自其他星球的先進文明有關。除上述兩種解釋外，還存在一種小眾理論，即是地外假說（ultraterrestrial hypothesis），其中包括了隱祕地球假說（Cryptoterrestrial hypothesis），認為外星人可能隱藏在地球上，例如地表下、月球等近地外星體，甚至偽裝成人類生活在我們之中。

研究人員列舉4種外星人與人類共存的理論：

1. 人類「隱祕地球」假說推測，可能存在一個遠超當代人類科技水準的史前人類文明，並以某種方式隱祕地存續至今。

2. 地球上可能存在著一種不為人知的、科技水準遠超人類的非人類文明，其起源或由類人生物演化而來，或由未知的智慧恐龍演化而來。

3. 地球上可能存在來自未來的外星人或人類，他們以祕密的方式生活在地球上。

4. 研究人員比喻這些「神奇的隱祕地球人」，類似於童話或奇幻文學中常見的「仙女、精靈、妖精」，並用「地球天使」來形容他們。

研究人員在論文中進一步指出，與前三個理論相比，第四個理論的主要難題在於其過於奇特，尤其是對於習慣於標準物理學解釋的讀者而言。對於許多科學家來說，接受外星生命的可能性尚且可行，然而相信仙女等超自然生物的存在則顯得過於荒誕不經。

然而，大多數專家並未將「UFO」或「UAP」視為外星活動的證據。波士頓大學電子與計算機工程教授塞梅特認為，這些目擊事件可能涉及某種先進技術，但仍限於人類科技範疇內。並強調，「依我看，將其歸咎於外星人有些過火。但在解開這個謎團的過程中，保持開放的態度至關重要」。

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