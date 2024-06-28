快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中5億高中生墜樓命案轟動社會！死者賴姓高中生的夏姓配偶原被指控涉犯殺人罪，後因部分證據不足，被處以不起訴處分。夏男後來又被指控涉嫌假結婚、偽造文書等，但他始終拒絕認罪，而一審判決今出爐，法官依法將夏男判處1年6月徒刑，而且不得易科罰金。

▲法院認定夏男因為貪圖龐大財產假結婚，判他有期徒刑一年六月，不得易科罰金。（圖／記者許權毅攝）

回顧案情，賴姓高中生2023年5月4日墜樓身亡，但事後卻爆出他死因不單純，起因是其家庭背景複雜，名義上的阿公其實是他的生父，而阿公坐擁台中大片土地，傳聞他將繼承5億遺產，但沒想到他卻在阿公離世不久也墜樓身亡。

而引人疑竇的是，賴生在墜樓前才剛與夏男完成結婚登記，過沒多久就被發現倒臥在夏男住處的1樓，夏男因此被控涉犯殺人罪，當時事件鬧得沸沸揚揚，不過檢方後因部分證據不足，予以不起訴處分。

後來夏男又被指控涉嫌假結婚、偽造文書，但夏男始終拒絕認罪，還稱外界的批評都是莫須有、文字獄，「如果一個人的正義，是要建立在另一個人的不正義，為何說我不是（同性戀）我就不行同婚？不知道這些主觀感受是哪來的。如果知道他會墜樓，我還可能會跟他結婚嗎？並且是在我的新家中。」

此案於5月3日科刑辯論終結，今一審判決宣判，法官依偽造文書罪嫌判處夏男1年6個月徒刑。