逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人：真的很神

▲店員直接廣播聲控告知東西在哪 。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人逛五金行時，特別對店員超強記憶力感到驚奇！而一名網友說，他去小北百貨問商品，店員超詳細回說「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」，原PO上樓正在找而已，此時店員忽然廣播聲控，表示走過頭了，要他往回三步、左轉蹲下來，超狂經歷引來近3萬人大讚「小北百貨真的很神！」

一名網友在《Threads》表示，去美妝店找東西時，往往店員只會說大概的位置，「應該在後面那邊保養品區，你去看看」，原PO找了一會兒，依舊找不到物品，於是尋求店員幫找，無奈卻得到「架子上沒有那就是沒有了喔」的答案。

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相比去小北百貨，原PO驚嘆店員服務仔細又到位，同樣詢問東西在哪裡的問題，店員鉅細靡遺回答「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」。

上樓後，原PO正在找的同時，且時間才過3分鐘，店內廣播突然響起，店員超強聲控指引，「先生你走過頭了，對，往回三步，向左轉，蹲下來，對，在你的左手邊」，讓原PO大讚「這就是小北百貨，超強的！」

文章曝光後，引來近3萬人也爆讚，「小北百貨真的很神！包括員工」、「小北超級強！美妝店真的常常回覆說，架上沒有就沒有了」、「對於賣生活百貨的店員，我都超佩服他們的記憶，除了小北，我家附近的五金生活百貨也是猛猛的」、「小北真的超酷！有一次忘記帶泳帽，但馬上就要上課了，跑去小北問有沒有販售，店員馬上回答第幾排第幾層，結帳的時候她也一臉驕傲：你看吧！我們什麼都有」。

有前員工透露，「我曾是小北員工，因為是上層要求的，不能說大概位置，一定要告訴客人準確位置，再找不到還會有人員親自幫你帶到位，你若猶豫，還會親自告訴你個人使用經驗，雖然小北很厲害，可是也把客人寵壞，有些奧客根本就是故意進來欺負員工的，例如：客人的家就在小北附近，他買一袋米也要叫員工幫她送到府」。

同時也有美妝店員工解釋，「做過的藥妝店是會定期更動商品位置的，每過一小段時間就要全部重記一次，小北可能比較不會大變動」、「美妝店兩個禮拜就換位置一次」。