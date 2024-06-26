　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人：真的很神

▲▼小北百貨中港店 。（圖／記者許凱彰攝）

▲店員直接廣播聲控告知東西在哪 。（示意圖／記者許凱彰攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人逛五金行時，特別對店員超強記憶力感到驚奇！而一名網友說，他去小北百貨問商品，店員超詳細回說「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」，原PO上樓正在找而已，此時店員忽然廣播聲控，表示走過頭了，要他往回三步、左轉蹲下來，超狂經歷引來近3萬人大讚「小北百貨真的很神！」

一名網友在《Threads》表示，去美妝店找東西時，往往店員只會說大概的位置，「應該在後面那邊保養品區，你去看看」，原PO找了一會兒，依舊找不到物品，於是尋求店員幫找，無奈卻得到「架子上沒有那就是沒有了喔」的答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比去小北百貨，原PO驚嘆店員服務仔細又到位，同樣詢問東西在哪裡的問題，店員鉅細靡遺回答「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」。

上樓後，原PO正在找的同時，且時間才過3分鐘，店內廣播突然響起，店員超強聲控指引，「先生你走過頭了，對，往回三步，向左轉，蹲下來，對，在你的左手邊」，讓原PO大讚「這就是小北百貨，超強的！」

文章曝光後，引來近3萬人也爆讚，「小北百貨真的很神！包括員工」、「小北超級強！美妝店真的常常回覆說，架上沒有就沒有了」、「對於賣生活百貨的店員，我都超佩服他們的記憶，除了小北，我家附近的五金生活百貨也是猛猛的」、「小北真的超酷！有一次忘記帶泳帽，但馬上就要上課了，跑去小北問有沒有販售，店員馬上回答第幾排第幾層，結帳的時候她也一臉驕傲：你看吧！我們什麼都有」。

有前員工透露，「我曾是小北員工，因為是上層要求的，不能說大概位置，一定要告訴客人準確位置，再找不到還會有人員親自幫你帶到位，你若猶豫，還會親自告訴你個人使用經驗，雖然小北很厲害，可是也把客人寵壞，有些奧客根本就是故意進來欺負員工的，例如：客人的家就在小北附近，他買一袋米也要叫員工幫她送到府」。

同時也有美妝店員工解釋，「做過的藥妝店是會定期更動商品位置的，每過一小段時間就要全部重記一次，小北可能比較不會大變動」、「美妝店兩個禮拜就換位置一次」。

ET快訊
正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：加深北車不好回憶
A柱惹禍！台中女慘被大迴轉輾斃　家屬悲：飯後散步竟喪命
快訊／收押後首度露面！　余天女婿披頭散髮現身
地下傳微弱呼救聲…台中男離奇受困近一周
快訊／中和33歲男遭囚禁　墜樓慘死！壓傷女路人
小學生「看電影竟染菜花」！醫曝座位不要挑這裡
北韓第6波「屎攻」！　仁川機場暫停起降3小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台熱炸「會帶什麼涼感小物出門？」　網推2物：真的比較不熱

店家崩潰公告「冰淇淋加入火鍋」加價60元　全場看傻：暑假到了

正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：加深北車不好的回憶

台灣高鐵推「南投星空專案」避暑　住宿租車全包3790元起

臭蛋頻傳！專家示警：高溫加速變質　買蛋小心5大「壞蛋」狀態

新自強號撞土石流出軌「監控台沒調看監視畫面」　台鐵追查究責

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人：真的很神

預報「5895等高線」包圍台灣！賈新興示警：最高溫出現在明天

沒確診去看醫生！他戴口罩等藥「回家慘中鏢」傻了：這波很強

網再瘋傳「建中撤禮義廉恥匾額」謠言　教育部：8年前假消息

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

全台熱炸「會帶什麼涼感小物出門？」　網推2物：真的比較不熱

店家崩潰公告「冰淇淋加入火鍋」加價60元　全場看傻：暑假到了

正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：加深北車不好的回憶

台灣高鐵推「南投星空專案」避暑　住宿租車全包3790元起

臭蛋頻傳！專家示警：高溫加速變質　買蛋小心5大「壞蛋」狀態

新自強號撞土石流出軌「監控台沒調看監視畫面」　台鐵追查究責

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人：真的很神

預報「5895等高線」包圍台灣！賈新興示警：最高溫出現在明天

沒確診去看醫生！他戴口罩等藥「回家慘中鏢」傻了：這波很強

網再瘋傳「建中撤禮義廉恥匾額」謠言　教育部：8年前假消息

王彩樺55歲身材根本妹子！穿比基尼「解放超亮車頭燈」　網瘋朝聖

快訊／蘇丹紅案首次開庭　津棧負責人拿全聯當擋箭牌

受陸方資助參選立委遭收押...馬治薇10萬交保　限制出境出海

災後現場曝光！安妮公主花園負責人曝：損失200萬　拚8月完成重建

稱聲援陳玉珍「旁聽」民進黨記者會　徐巧芯遭轟作秀與綠委槓上

網紅瘋子哥「白天還出PO影片」當晚身亡！死因曝光：顱腦損傷嚴重

感謝「郵」你！雲林阿伯連人帶車倒田邊　熱血郵差頂烈陽急扶起

全台熱炸「會帶什麼涼感小物出門？」　網推2物：真的比較不熱

陸邀網紅風波狂燒！　國台辦：波特王來很多次「歡迎再來」

店家崩潰公告「冰淇淋加入火鍋」加價60元　全場看傻：暑假到了

正妹當女優「月賺百萬元」　曝工作時間最長達12hrs！

生活熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

今明最熱！　「超級夏天」來了

搭機遇K董！女被他身高驚呆：本人好高

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

西北雨！　今「下最多」地區曝

百貨徵人列7大工作內容　起薪氣炸網

小學生看電影染菜花　醫曝：這座位容易幹壞事

今彩539頭獎2注中獎　獎落2縣市

挑選高麗菜2關鍵　一般人常買錯

百萬抖音網美偷住台5年　現況曝光

更多熱門

相關新聞

日本藥妝店必買美髮小物+1

日本藥妝店必買美髮小物+1

繼乾洗髮蓬蓬粉、瀏海定型棒之後，日本美髮新奇玩意再＋1！近期在日本SNS上流行的藥妝店新品是這款光澤定型髮梳。

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

Manner男店員「甩女顧客巴掌」還怒嗆：給我滾

Manner男店員「甩女顧客巴掌」還怒嗆：給我滾

阿伯逼學生讓位！公車司機廣播：博愛座非老人座

阿伯逼學生讓位！公車司機廣播：博愛座非老人座

淡水超商3台冷氣機起火狂燒　全因粗心店員做這事

淡水超商3台冷氣機起火狂燒　全因粗心店員做這事

關鍵字：

小北百貨美妝店藥妝店五金行店員廣播

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

禾馨名醫割破網美腸子！切子宮肌瘤出事了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面