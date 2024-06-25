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大陸 大陸焦點 特派現場

手榴彈當鐵錘用20年！阿婆用來敲釘子、砸核桃　網笑：八字夠硬

大陸湖北襄陽一名9旬老婦的住處，被工人發現有手榴彈。（圖／抖音）

▲民眾發現老婦的鐵錘竟然是手榴彈。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸湖北一名9旬老婦的住處近日在進行拆除作業，沒想到過程中，有工人在她家中發現一個疑似手榴彈的東西。緊急報警後，警方核實該物品就是手榴彈，對此婦人表示，她根本不知道那個東西是手榴彈，平常都拿來砸核桃、敲釘子。

大陸湖北襄陽一名9旬老婦的住處，日前在進行拆除作業，沒想到過程中，一名工人意外發現一個疑似手榴彈的東西，立刻報警。而警方接獲報案後，通知當地治安大隊，隨後治安大隊警員便帶領專業排爆人員，趕到現場處置。

後續專業人員抵達現場後，確認該物品就是手榴彈沒錯。對此，老婦人表示，自己是在20多年前在田裡工作時撿到這個物品，因為不知道是手榴彈，看起來又像一個鐵鎚，所以平常都會拿著個東西來砸核桃、敲釘子。

最終。警方將手榴彈收繳並帶回，及時將安全隱患排除，並無造成任何危害和人員受傷。警方也向村民呼籲「以後發現了這種疑似手榴彈的爆炸物體，一定要第一時間報警，千萬不能擅自觸碰，更不能誤當錘子用了，不然炸了可就不得了！」

消息一出也引起網友熱議，紛紛表示「這就是八字夠硬啊」、「這年頭還是狠人多」、「手榴彈也沒想到自己還有這麼多功能」、「老太太用了20年不怕，專業的還怕」、「真是福大命大，活了90多歲了呢」。

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