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台灣行動體驗報告中華電霸榜奪14獎　遠傳5G可用率最高、台灣大拿品質一致

記者蘇晟彥／綜合報導

國際權威認證機構OPENSIGNAL 25日發布最新「台灣行動網路體檢報告」，針對電信三雄（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）消費連線體驗進行報告檢測，從 2024年 2月 1日至 4月30日 內的行動網路體驗表現進行分析，而中華電信幾乎囊括所有獎項，台灣大哥大則從遠傳手上拿走「品質一致性獎」，遠傳則以29.3%的得分，於5G可用率上領先。

►完整報告內容請點此

▼中華電信幾乎包辦所有獎項。

▲▼ 台灣電信 網速報告 。（圖／opensignal）

在最新的「台灣行動網路體驗報告」中，中華電信以11個獨得獎項加上三個併列獲獎獨佔鰲頭，其中包括5G體驗類別的所有獎項、整體體驗類別的所有獎項以及二項涵蓋體驗獎。中華電信從台灣大哥大手中奪得整體遊戲體驗和5G影音體驗獎，同時也打破了上一份報告中出現的三方平手局面，成為5G遊戲體驗的直接贏家。

而OPENSIGNAL 也整理出6大結論，包含

中華電信持續加速，一騎絕塵
 中華電信保持了所有四個速度獎，同時與上一份報告相比，其獲勝優勢大大提高。由於整體和5G下載和上傳速度提高了20-30%。

中華電信獨攬5G體驗全部獎項
中華電信成績亮麗！不僅在5G影音體驗上超越競業, 還打破了與台灣大哥大，遠傳電信在5G遊戲體驗上的併列局面，更是一舉囊獲5G體驗的所有獎項。不止於此，中華電信也贏得了整體​​體驗的所有獎項，其中包括與台灣大哥大並列獲得的整體影音體驗獎。

台灣大哥大從遠傳電信手中奪得品質一致性獎
台灣大哥大以83.1%的分數從遠傳電信手中奪得品質一致性獎，成為唯一得主。

中華電信連續第三次蟬聯5G及整體涵蓋體驗獎
中華電信確認了其在整體涵蓋體驗和5G涵蓋體驗兩個獎項上的領先地位，連續第三次贏得這兩個獎項，分數分別為9.3分和7分（滿分10分）。

遠傳電信在5G可用率上領先
遠傳電信以29.3%的得分獨佔此次5G可用率獎。這意味著在遠傳電信行動涵蓋範圍內的5G用戶有近30%的時間使用活躍的5G連接。對比上一份報告，台灣三家電信業者的5G用戶在5G連接上的時間占比皆有所增加，增加幅度從遠傳電信的近4個百分點到中華電信的8個百分點不等。

中華電信與台灣大哥大獲得首次可靠性體驗獎
中華電信和台灣大哥大以907-908分（分數範圍為100-1000）不分伯仲，並列第一。Opensignal的可靠性體驗評估用戶連接到業者網路並成功完成基本任務的能力。

▼在5G影音體驗上，中華電信擊敗台灣大哥大。

▲▼ 。（opensignal）

▼品質一致性上台灣大從遠傳走上奪走獎項。

▲▼ 。（opensignal）

▼遠傳電信僅在 5G可用率上擊敗其他兩間電信。

▲▼ 。（opensignal）

值得一提的是，本份數據是從從 2024年 2月 1日至 4月30日 內的行動網路體驗表現進行分析，而分析的重點為「使用5G的環境下，對於各項服務的使用體驗感受」，而遠亞、台台合併案都是在去年合併基準日後生效，在合併初期都有不少基地台整併導致用戶體驗不良的反饋，但隨著時間目前品質也趨於穩定，因此還必須繼續觀察之後的數據，報告僅供參考使用。

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