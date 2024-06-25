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熊出沒！加州4歲男童營地失蹤　森林「獨自生存24小時」獲救

湖邊營地無故失蹤　加州4歲男童森林中獨自生存24小時獲救

▲ 成功獲救的走失男童與搜救人員合照。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

美國加州弗雷斯諾（Fresno）日前發生一起兒童失蹤事件，4歲男童拉米雷斯（Christian Ramirez）與家人一同前往位於湖邊的營地露營，在附近森林突然消失。家長報警後當局派出大量人力搜救，1天後救難人員在森林深處發現走失的拉米雷斯，代表他獨自在森林中存活24小時。

CNN報導，這起事件發生於20日上午11點左右，拉米雷斯的父母向警方報案表示，他們帶著兒子來到亨廷頓湖的蘭徹裏亞營地（Rancheria Campground）露營後，拉米雷斯就在附近無故失蹤。

當地警消獲報後，隨即從搜救隊、空中支援部隊、林務局護林員和加州魚類和野生動物部門等單位派出人員支援，除了有搜救犬與直升機支援外，搜救人數有近70人之多。

弗雷斯諾郡警長珀塞爾（Brandon Pursell）解釋，會以如此高的規格進行搜救，是因亨廷頓附近有野生熊，也有大型貓科動物，甚至還有蛇，自然環境方面也十分危險，像是溪流十分湍急等等。

歷經一整夜的搜索後，搜救人員於21日上午8點左右，在距離營地約400公尺處發現拉米雷斯。當時拉米雷斯正蹲在一棵大樹下休息，雖然身體又累又餓，但身體狀況沒有大礙。

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