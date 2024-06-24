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「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒了要抵制

▲▼ 「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒抵制。（圖／翻攝自上游新聞）

▲「黑倫」巡演海報。（圖／翻攝自上游新聞）

記者蔡儀潔 ／綜合報導

歌手周杰倫的一票大陸歌迷近日在社群平台發文，要求抵制偶像模仿者「黑倫」和「粥餅倫」，原因是最近「黑倫」模仿周杰倫進行商業演出，其中一站「票價」高達6000元（人民幣，下同，約新台幣2.6萬元）；「粥餅倫」則跟著周杰倫演唱會的足跡，到多地舉辦「全國巡餅」（到當地製作雞蛋灌餅）。

據《上游新聞》報導，自今年6月開始，「黑倫」打著「大陸第一傑倫」的名頭，與一家連鎖酒吧進行深度合作，進行多地門店巡演，包括佛山、蘇州、杭州等城市，幾乎每個週末都在演出，比周杰倫本人都還忙！

「黑倫」演出的上座率驚人，其表演的歌曲《一路向北》、《擱淺》、《周大俠》等皆為周杰倫作品。

「山寨周杰倫」在酒吧里模仿、唱歌會有民眾消費嗎？知情人陳先生（化名）表示，「黑倫」和周杰倫不僅長得像，聲音也很像，所以銷量還不錯，起到了拉動消費的作用。」

以「黑倫」參加表演的連鎖酒吧杭州上城店為例，他表演當天訂座的低消價格分別為1280元、1680元、2280元、3980元及6000元。6月23日同樣是週末，卡座訂座的低消價格分別為400元、800元、1200元和2000元，可見「黑倫」表演期間價格翻了3倍。

此外，原本在河北縣城賣雞蛋灌餅的年輕男，因長相酷似周杰倫而爆火，綽號「粥餅倫」，他也開啟了「全國巡餅」之旅，去了天津、長沙、深圳、太原等地進行現場灌餅。

▲▼ 「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒抵制。（圖／翻攝自上游新聞）

▲2名「山寨周杰倫」巡演合體畫面。（圖／翻攝自上游新聞）

2名周杰倫模仿者21日在陝西太原一家酒吧「合體」，一起與現場觀眾互動。從現場影片看，有人要求「粥餅倫」唱《擱淺》，他表示，「我唱不了，黑倫老師給大家唱。」此事引發周杰倫歌迷不滿，怒批「應該抵制盜版」。

當被問及「黑倫」和「粥餅倫」模仿周杰倫的演出，是否取得了授權？負責演出組織的廈門一家娛樂公司，聽到是陸媒採訪演出後馬上矢口否認，「沒有，沒有演唱會！」隨後立即掛斷了電話。陸媒再就此事聯繫接洽「黑倫」演出的助理王先生，可他一直沒有接聽電話。

重慶志和智律師事務所高級合伙人、監事會主任張公典認為，「如果僅僅是模仿周杰倫，到酒吧里進行明確告知的模仿秀，並沒有冒充周杰倫欺騙他人，或對周杰倫形象進行貶損，是很難被認定侵犯肖像權的。」

實際上，翻唱知名歌手的歌曲用於表演，本身就有很大的侵權風險，張公典律師舉例稱，「翻唱歌曲這件事本身就有侵權風險，我記得2022年網紅主播劉某在直播中唱了一首耳熟能詳的經典歌曲，被歌曲權益人起訴，要求賠償10萬元。因此以翻唱歌曲（的形式）進行公開表演，最好不要進行直播打賞、商業演出等有商業性質的行為，否則很容易被原唱或相關權益人起訴要求賠償的。」

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