展雲吸金182億　自救會怒控國寶聯手掏空

▲債權人協會多此舉白布條抗議，要為自己討公道。（圖／展雲債權人協會提供）



圖文／鏡週刊

近萬名民眾受害的展雲吸金案爆發2年多，金額超過182億元，受害人組成債權人協會討公道，卻發現中間疑點重重。受害人出面指控國寶集團旗下的福座開發，先與展雲簽下15年代管合約，提供債權人加價數萬元換購福座塔位方案，後來又對展雲提告取得25億元債權。「福座此舉，就是藉著收羅債權攤薄我們的權益。」債權人委任律師方志偉也認為，福座與展雲間的可疑作為，已如禿鷹手法掏空。

「希望政府能夠正視我們的案子，吸金182億元，這不是簡單的背信，執政黨漠不關心！」「政府不是說要打詐？這就是最好打詐的案件！」5月中下旬，展雲吸金案蓬萊陵園全國債權人團結協會理事長、副理事長、祕書長聯袂出面接受本刊採訪，提及受騙過程，3人臉上表情痛苦沉重。

近日，一紙來自台北地方法院的判決書，令他們對於自救討回被騙積蓄更感絕望，控訴代管展雲的國寶集團有聯手掏空之嫌。方志偉表示，據該判決書指出，福座提告展雲，請求確認從展雲部分投資人收羅來、共25億元債權，只要福座提供8億多元擔保，就可以假執行債權。

據本刊調查，此事件要回溯到十多年前，自2012年至2021年9年間，擁有市值800億元墓園及靈骨塔的殯葬業者展雲公司，以保證還本為餌招攬墓園投資，推出積福、智冠等專案，約定給付平均年利率5.93至10.8％，每單位僅11萬8千元，低投入高報酬，吸引大批員工、民眾投入。

據了解，以積福專案為例，展雲收取一單位11萬8千元後，4年專案期間，會員可自由買賣或使用一個價值40萬至50萬元不等的塔位，展雲提供6折優惠，只要賣出金額高出底價，會員還可以賺差額，若沒賣出，結案時展雲會以15萬2千元回購，相當於1年賺逾6％利息。

未料，後來展雲因資金發生缺口、借高額貸款等原因跳票，違反《銀行法》，吸金內幕才跟著曝光，前董座鍾克信落跑目前遭通緝中，根據檢方統計，全案受害人多達9832人，吸金182億2千多萬元，被害人四處陳情、求救，綁白布條抗議自組自救會。



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