制止校園暴力「左眼被打殘」　霸凌者父母辯：勸架者責任最大

▲上海一名男學生勸架遭到毆傷，霸凌者家長認為勸架者責任最大。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2021年4月，中國上海一間中學發生學校霸凌事件，小龍與小明2位男同學在學校發生爭執，最後演變成肢體衝突，一旁路過的小豪見狀後，隨即上前勸阻，結果小龍一拳將小明的左眼打成重殘。但是在和解談判的過程中，小龍的父母認為小豪勸阻導致受傷，應自行負擔責任。

根據中國媒體報導指出，整起事件發生於2021年4月，當時在上海當地某間中學就讀的小龍與小明二人，因為細故在校內發生爭執，最後演變成肢體衝突。小龍在將小明打倒在地後，直接騎在小明身上不斷毆打。

而在此時，路過的小豪見狀後，第一時間原想通知老師前來處理，但老師卻不在辦公室內，所以自己馬上衝上去，試圖將小龍拉離，沒想到小龍一個揮拳，就這樣打中小豪的左眼。後續經過醫師診斷，小豪的眼睛因為這拳被打成繼發性青光眼，屬於中國法令規定的十級傷殘。

事後，小龍的父母墊付小豪家屬人民幣一萬元的醫療費後，便對此不聞不問，但小豪為了治療眼睛，單是醫療費就超過人民幣三萬元，眼睛的視力還無法完全恢復。最後，小豪的家屬便對小龍與小龍的家屬與學校提出告訴，並求償人民幣21萬元。

但是在審理過程中，小龍的父母認為，小豪在面對突發事件時，應尋求老師協助，而非自己親身處理，所以認為小豪出面制止的行為也有過錯，應自行負擔40%的責任，學校要負擔30%的責任，而小龍的家屬則負擔30%的責任。

而學校方面認為，事發第一時間已經將小豪送往醫院治療，且發生打鬥的時間短暫，自認在處置與後續處理上並無瑕疵。

上海靜安法院審理後，認為學校身為教育機構，並未針對課間休息進行嚴格管理，同時也沒能及時、防堵學生之間發生衝突，因此認定學校教職人員在一定程度上存在過失。同時法院也不採納小龍父母的論點。

最後上海靜安法院判決，小龍與其父母要承擔70%的責任，校方要承擔30%的責任，扣除掉小龍父母先行墊付的費用外，另外還要賠償人民幣12萬元左右，學校則要賠償人民幣6萬元左右。

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