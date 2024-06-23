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國會擴權覆議案沒通過　王美惠6／23嘉義市宣講

▲▼ 覆議案沒通過 王美惠: 捍衛台灣 不管多困難絕不放棄 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲覆議案沒通過，王美惠表示捍衛台灣 不管多困難絕不放棄 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院21日藍白挾人數優勢，否決了國會擴權覆議案，立委王美惠表示，雖然覆議案，沒有通過、維持原決議，但她始終相信「不信公理正義喚不回」，接下來與民主隊友並肩，用行動用論述將正確的資訊傳達給民眾。

▲▼ 覆議案沒通過 王美惠: 捍衛台灣 不管多困難絕不放棄 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠也特別在院會結束後，至場外與堅守民主崗位的青鳥們致意，感謝他們頂著豔陽淋著暴雨，勇敢挺身而出，為公平正義而戰，大家都會繼續守護台灣珍貴的民主精神。

王美惠說，今天國會擴權法案的覆議案表決，國眾兩黨果然持續站在民意和憲法的對立面，接下來民進黨黨團會提出大法官釋憲，同時也要展現民意，讓國眾兩黨、讓世界聽到台灣的聲音。

王美惠將於本周日(6月23日)舉辦「反擴權 護民主」的宣講，將邀請民進黨政策會執行長王義川、不分區立法委員沈伯洋、新北市議員卓冠廷，及嘉義的好戰友立委蔡易餘、陳冠廷，前來嘉義市宣講，讓大家知道國會擴權法案有多誇張，國民黨跟民眾黨有多鴨霸，我們的民主正在受到多大的威脅，王美惠大聲疾呼，國家是大家的、台灣是大家的，請鄉親一定要站出來，一起守護家園。

【反濫權、護民主】嘉義市宣講
時間:113年6月23日(日)晚上7:00
地點:嘉義市中正公園(民權路國華街口)

 
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