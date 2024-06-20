沈葆楨後裔赴榕交流　攜「復刻木楹聯」盼收藏三坊七巷故居

▲第十五屆海峽兩岸船政文化研討會在福建福州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

為期3天的第十五屆海峽兩岸船政文化研討會16日在福州開幕。海內外專家學者、船政後裔以「向海圖強·融合發展」為主題，分享各自的研究成果和見解。另外，沈葆楨後裔沈呂遂從台灣來福州參會，並且帶來復刻的一副木制楹聯，希望未來能掛在福州三坊七巷宮巷的沈葆楨故居裡面。

海峽兩岸船政文化研討會2010年開始舉辦，船政與台灣有著深厚的歷史淵源。1874年，首任船政大臣沈葆楨率領船政水師官兵保台；此後，興台灣舉措推出，開府、開山、開路、開礦、教育、電信、海防等一系列建設事業奠定了台灣近代化基礎。

▲沈葆楨後裔沈呂遂。（圖／記者任以芳攝）

今年是沈葆楨巡台150週年。此次從台灣來榕參會，沈葆楨後裔沈呂遂帶來復刻的一副木制楹聯，上書「開萬古得未曾有之奇洪荒留此山川作遺民世界，極一生無可如何之遇缺憾還諸天地是創格完人」。這副楹聯由沈葆楨所書，原本掛在台南的延平郡王祠。

「沈葆楨初到台灣時，觀察到台灣民間敬仰鄭成功，所以上書請清廷為鄭成功建專祠，此舉也是為了在外敵當前之際收攏民心。」沈呂遂說，此行聽聞一個好消息，位於三坊七巷宮巷的沈葆楨故居即將完成修繕，他希望未來這副楹聯可以掛在沈家老宅。

台盟中央副主席兼秘書長江利平出席大會並宣佈開幕，同時發表致詞時表示，代表台盟中央對研討會的召開表示熱烈祝賀。他船政文化構建了兩岸之間無法分割的紐帶和橋梁，船政精神成為民族精神和時代精神的重要組成部分。

福建省人民政府副省長林文斌林文斌指出，船政文化是中華民族優秀文化的重要組成部分，海峽兩岸船政文化研討會已成為兩岸文化交流的重要品牌。希望兩岸同胞以船政文化為紐帶，加強交流互動，構築共同精神家園。

台灣開南大學與福建商學院師生共同參加的「船政文化研學之旅」研學營在會上進行授旗儀式。研討會期間，「船政文化研學之旅」研學營的學生，前往船政文化館、林覺民·冰心故居、嚴復故居、台灣會館等地參觀，並與在榕高校展開交流互動。

▼ 「船政文化研學之旅」開營儀式在福建福州舉行。（圖／記者任以芳攝）