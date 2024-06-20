熱帶風暴「艾貝托」襲墨西哥！暴雨水深至腰釀3死　恐引山洪泥石流

▲熱帶風暴艾貝托在墨西哥引發暴雨，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

熱帶風暴艾貝托（Alberto）19日形成後，外緣在當晚開始為墨西哥東北部靠近美國邊境的部分地區帶來暴雨。目前，這場大型熱帶風暴正在逼近墨西哥灣沿岸，至今已造成至少3人死亡。

路透社引述國家颶風中心（NHC）資料指出，目前艾貝托的風暴中心位於墨西哥坦皮科港（Tampico）以東約217公里處，最大持續風速達每小時80公里，而軍方和急救服務人員也做好了應對全面影響的準備。

艾貝托是大西洋今年颶風季節第一個被命名的風暴，但其風速仍低於颶風強度。墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）州長賈西亞（Samuel Garcia）透露，當地至少有3名未成年人因風暴喪生，但沒有提供具體細節。

蒙特雷市（Monterrey）緊急服務部門通報，一名15歲少年在市外被河水沖走後溺斃。NHC指出，風暴可能會在19日晚間「輕微加強」，並預計在20日登陸美國德州以南的墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas ）海岸。

Radar shows heavy rainfall from Tropical Storm #Alberto moving into South Texas and northeastern Mexico ????️ pic.twitter.com/Hp8JGytIHi — Zoom Earth (@zoom_earth) June 19, 2024

NHC提醒，雖然艾貝托可能會迅速減弱，但風暴仍會帶來暴雨、沿海洪水和強風，並引發山洪暴發、河流暴漲和泥石流。墨西哥國家水資源委員會也發布了河流氾濫、山體滑坡和洪水的警告。州長鼓勵居民在暴雨期間避免外出，並表示已經做好準備，迅速應對當地電力供應、供水和污水處理系統可能受到的影響。