熱帶風暴「艾貝托」襲墨西哥！暴雨水深至腰釀3死　恐引山洪泥石流

熱帶風暴艾貝托在墨西哥引發暴雨,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

熱帶風暴艾貝托(Alberto)19日形成後,外緣在當晚開始為墨西哥東北部靠近美國邊境的部分地區帶來暴雨。目前,這場大型熱帶風暴正在逼近墨西哥灣沿岸,至今已造成至少3人死亡。

路透社引述國家颶風中心(NHC)資料指出,目前艾貝托的風暴中心位於墨西哥坦皮科港(Tampico)以東約217公里處,最大持續風速達每小時80公里,而軍方和急救服務人員也做好了應對全面影響的準備。

艾貝托是大西洋今年颶風季節第一個被命名的風暴,但其風速仍低於颶風強度。墨西哥北部新利昂州(Nuevo Leon)州長賈西亞(Samuel Garcia)透露,當地至少有3名未成年人因風暴喪生,但沒有提供具體細節。

蒙特雷市(Monterrey)緊急服務部門通報,一名15歲少年在市外被河水沖走後溺斃。NHC指出,風暴可能會在19日晚間「輕微加強」,並預計在20日登陸美國德州以南的墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas )海岸。

