美國逮8名ISIS人員　眾議員警告：恐怖主義威脅已達最高級別

▲美國共和黨籍眾議院情報委員會主席透納。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨籍眾議院情報委員會主席透納（Michael Turner），16日呼籲拜登政府解密關於恐怖威脅的情報，因為美國上周逮捕了8名涉嫌與伊斯蘭國（Isis）有聯繫的份子，「美國正面臨最高級別的恐怖威脅」。

透納16日接受新聞節目《面對國家》（Face the Nation）訪問時警告，美國面臨著「最高級別的恐怖威脅」。他表示，美國上周逮捕了8名涉嫌與伊斯蘭國有聯繫的人，這表明威脅已經不再是推測性或假設性的，「我們有恐怖分子在美國境內積極活動，對美國人構成威脅。」

透納強調，政府需要分享更多有關日漸增加的恐怖威脅的資訊，「對於這些威脅，我們所做和繼續做的事情，拜登政府是需要被要求的，他們得解密他們所看到的恐怖威脅資訊，這樣可以進行公開討論，了解政府的風險和威脅。」

8名與伊斯蘭國有聯繫的俄羅斯國民在紐約、洛杉磯和費城相繼被捕，這些人被指控計劃類似於波士頓馬拉松爆炸案的襲擊。這次逮捕行動進一步證實了透納所說的恐怖威脅的現實性和緊迫性。

透納呼籲拜登政府解密資訊，讓公眾能更了解本土恐怖威脅的真實情況，並能夠對政府的應對措施進行監督。他認為，只有透過透明和公開的討論，才能有效地應對這些威脅，保護美國公民的安全。

美國的恐怖威脅形勢日益嚴峻，透納的呼籲引起了廣泛關注和討論。許多專家和官員認為，政府需要採取更積極的措施來應對這些威脅，同時加強與公眾的溝通，確保國家的安全和穩定。