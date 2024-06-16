在台見「路人吐檳榔汁」嘆日本人素質高！網曝差異：只是比較會藏

▲原PO認為日本人素質高。（示意圖／載自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

許多曾去過日本旅遊民眾都會發現一個現象，就是日本的街道十分乾淨，有網友表示，去年在日本待了52天，每天在外活動超過12小時，從未發生讓他感到不舒服的事情，一回到台灣，每天上下班的路上，就看到很多吐痰、吐檳榔汁、吐口水的路人，大讚日本人素質很高。

有網友在PTT發文，「日本人素質真的高？」分享了在日本與台灣的生活體驗，去年在日本待了52天，每天在外活動超過12小時，幾乎沒遇到讓他不順眼的事情，「也才看到一個，在京都鴨川吐痰在小水溝的日本人而已，車車幾乎都會禮讓行人過馬路」。

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然而，當他回到台灣，短短不到52天的時間裡，每天上下班約1小時，行車紀錄器就拍到近20位吐痰、吐檳榔汁或吐口水的行人或騎士，「告發成功，拿1200元罰單大禮包的一共5位！感謝他們貢獻國庫」，相較之下，他認為日本人的素質比較高。

貼文曝光，網友點出文化差異，「他們從小的教育就是，超級在意其他人的觀感，所以絕大部分人都很守秩序，因為怕被批評，不過同樣也要承受很高的社會壓力」、「有崇高目標榮譽標準，人民互相嚴苛監視」、「日本就是連你穿啥都要管的國家，不化妝出門都是不禮貌」、「他們很在意他人眼光，但就這樣本性跟表現常很反差，例如表現得很無私，但實際上超自私」、「他們從小被教育要禮儀，和壓抑內心不爽」、「是群體意識，在日本你不合群就準備社死」。

也有網友指出，「我就遇過日本人在飯店房間打麻將超級吵， 吵到我要換房間」、「他們離開日本之後，就比較不管形象了」、「比例的問題吧，我也有遇到在廁所洗手台尿尿的日本人，還是在名古屋城這種地方」。有網友精闢分析，「差不多啦，只是人家會藏，我們不演而已」、「日本人行為準則是我做事要盡量避免妨礙他人，台灣人行為舉止是我爽就好，其他人管他去死」。