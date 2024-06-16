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三大電信宣布：6月底關閉3G網路　手機沒「這功能」無法打電話

電信三雄6月底關閉3G網路。（圖／報系資料照）

▲3G網路將走入歷史。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

隨著行動網路的發展，目前5G已經日漸普及，而國內三大電信也宣布將在6月30日前關閉3G網路，估計全台有180萬用戶會受到影響，而為了避免用戶因為手機沒有支援4G語音服務（VoLTE）技術，面臨到無法通話的窘境，目前三大電信都有推出專屬方案，讓民眾得以0元更換新手機。

中華電信先前就於3月29日公告，2024年6月底將關閉3G網路服務，中華電信表示，中華電信為3G網路的平順退場已準備多年，並獲主管機關通傳會核准於6月30日前關閉已服務約20年之3G網路，相關頻率與基地台站點資源將轉供5G使用。

台灣大哥大則是在2023年8月就預告，台灣大哥大規劃2024年6月30日關閉3G網路服務，在關閉3G網路之後，將改以4G語音服務（VoLTE）替代，呼籲用戶確認SIM卡及終端設備是否支援4G語音服務 (VoLTE)技術。

遠傳也是在3月29日宣布，在主管機關通訊傳播委員會（NCC）核准支持下，遠傳於2024年6月30日前關閉3G網路。目前已在官網推出3G網路關閉資訊專區，民眾也可透過門市、客服等線上線下多元管道查詢相關資訊。另外也提供多元換機優惠。

遠傳也提到，關閉3G網路後，屆時無論上網或是語音，將全面透過4G/5G網路進行，除了能夠有效節省基地台耗電、落實節能減碳，預估全年節省將近9千萬度用電、減少約4萬5千噸碳排，相當於最高120個大安森林公園的減碳效果，還能將頻譜資源釋出，提供全體用戶更優質且安全的4G/5G網路。

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