新北5惡煞詐賭強簽雙倍本票「當街擄人」　路人見狀受到驚嚇

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子因賭博積欠150萬債務，日前與客戶應酬時，遭債主強行店內擄走，揚言如未交付欠款，男子將無法安全脫身。男子四處求救幫忙籌集贖金，男子父親得知，連忙報警處理，警方循線，前往新莊地區某大樓內，逮捕強行擄人的債主等5人，並救出遭擄的男子。

▲楊男夥同友人當街強擄康男，一旁路人見狀受到驚嚇。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，27歲康姓男子日前因賭博輸錢，向友人32歲楊姓男子借款150萬元，並簽下300萬的本票。前天（13日）晚間，康男與客戶前往板橋館前東路酒吧喝酒，楊男巧遇發現，心生不滿認為康男有錢飲酒作樂，卻不想辦法還錢，夥同其他4人，將康男當街強押擄走，此舉嚇壞其他經過的民眾。

▲警方前往新莊救出遭擄的康男，並逮捕擄人的楊男等5人。（圖／記者陸運陞翻攝）

康男遭擄後，帶往新莊區某大樓內，強行控制其行動，並動手痛毆，逼迫撥打電話找人籌款還錢，否則將進一步對其不利，讓康男無法安全離開。遭毆的康男聽聞，連忙四處打電話求救，直到張姓友人聽聞，隨即通知康男父親，康母昨天（14日）凌晨才心急地向警方報案。

警方獲報，沿途調閱監視器，隨即前往新莊地區，攻堅進入後，查獲主嫌楊男以及30歲趙男、29歲陳男及40歲傅男等5人，並查扣行動電話等5支。警方詢問，楊男坦承，因債務問題當街強押對方逼迫還錢。詢後，警方依妨害自由及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方將楊男等5人，依妨害自由及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）