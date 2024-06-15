28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

記者葉國吏／綜合報導

臉書帳號「特斯拉哥」在各社群平台發布多部女性賣淫訊息影片，其中竟影射台中市第五警分局有28歲女交警加入，影片吸引61萬次觀看。對此分局開始追查帳號發布者，特斯拉哥也緊急將影片下架。

▲化名「特斯拉哥」的帳號近日影射有第五警分局28歲女交警賣淫，影片已經超過61萬次觀看。（圖／翻攝Facebook／特斯拉哥）

翻開該帳號，發布多支以台中各區影片吸引民眾點閱，標明「護理師、大學生」，影片拍攝一貫手法均是坐在駕駛座的不明人士，讓女子從副駕駛座上車，再一路開往摩鐵，還利用字卡，將女子身材、年齡貼上，最後還附上評語，相當離譜。

近日一支影片更是誇張，直接將警方扯入其中，該影片直接載明「台中北屯第X分局交警28」，影射是坐落北屯區的第五警分局、28歲女警，並且寫下「166、55、D」暗指女子身材，最後留下五星好評，還有16字評語「精力充沛、只騎不凡、重三疊四、洪水泛濫」。

▲影片直接指明是北屯第X分局，就連「女警」身材都被寫進影片中。（圖／翻攝Facebook／特斯拉哥）

此外，該影片中直接開往北屯區某摩鐵，該摩鐵與第五警分局直線距離僅200公尺，針對意味濃厚。對此第五警分局經查局內無相符的女性員警，將積極蒐證，查出幕後發布者，依法嚴辦。而特斯拉哥已將該影片下架，目前在其臉書、IG均找不到該影片。