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新北毒蟲沒錢吸毒...戴鬼面具持刀搶2超商也失敗！逃台中遭逮

▲▼ 黃男持刀搶超商兩次未果，逃往台中被捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 黃男持刀搶超商兩次未果，逃往台中被捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名37歲黃姓男子因無錢吸毒，竟戴著鬼面具持刀連續搶劫林口及五股的超商，結果因兩間超商的店員奮力反抗，讓黃男「一毛錢都沒搶到」狼狽逃跑。蘆洲警方發現黃男棄車在八里逃逸，後借車逃往台中霧峰，今天（14日）凌晨仍被警方循線逮捕，全案依恐嚇取財未遂罪送辦。

▲▼ 黃男持刀搶超商兩次未果，逃往台中被捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，黃男有多項前科，只要毒癮發作沒錢吸毒就不擇手段弄錢。前天凌晨零時許，黃男戴著鬼面具、拿著一把西瓜刀，從新北市蘆洲區騎機車來到林口區中華路的一家超商行搶，但超商店員淡定不理，兩人四目對望數秒鐘，黃男見店員毫無反應，只能摸摸鼻子快速騎機車逃離。

不甘心的黃男沒搶到錢，從林口騎車來到新北市五股區西雲路213號的另一家連鎖超商，再次戴著鬼面具持刀闖入店內企圖行搶，但這次店員依然淡定，根本沒搭理他，黃男兩次行搶未遂，只好再度騎車逃離現場。

刑大鷹眼隊聯合林口和蘆洲警分局組成專案小組，迅速展開調查，發現黃男棄車後借車逃往台中。警方前往埋伏，14日凌晨0時許在霧峰成功將他逮捕到案。警方表示，黃男兩次搶劫都未得逞，全案已依恐嚇取財未遂移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 黃男持刀搶超商兩次未果，逃往台中被捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

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