土城民宅大火3死！今遺體相驗　家屬悲曝：根本就沒有電池

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市土城區延壽路一棟民宅昨(日)凌晨發生一起3死火警，初步了解，為屋主正在為園藝設備的鋰電池充電，不料卻突然爆炸起火，造成母子及女兒男友共3人葬身火窟。檢方今(14日)會同法醫相驗赴板橋殯儀館相驗，而家屬也趕抵現場，結束後家屬神情哀傷走出相驗室，但面對記者提問，家屬回應，「根本就沒有電池」。

▲土城大火三死，今遺體相驗，家屬，「根本就沒有電池」。（圖／記者陸運陞攝）

這起火警發生在昨天凌晨3時許，7層樓高的民宅4樓突然竄出火光，而裡頭住著一家4口及女兒男友共5人，一家人除了兒子之外均從事園藝工作，家中有除草等園藝設備，而爸爸13日凌晨0時許替園藝設備的4顆鋰電池充電，不料凌晨3時許卻突然起火。





▲案發當時火勢相當猛烈，造成屋內3人逃生不及。（圖／記者黃彥傑翻攝）

案發當時火勢相當猛烈，還傳出陣陣爆炸聲響，爸爸及女兒見狀急忙向下逃生，但大火來得又急又快，馬上就堵住大門出口，造成家中的母子與女兒男友3人受困，不幸葬身火窟。

檢方今會同法醫前往板橋殯儀館相驗，而家屬也趕抵現場，神色相當哀戚，相驗過程中相驗室也傳出陣陣哭聲，而結束後家屬步出相驗室，但面對記者提問，家屬則回應，「根本就沒有電池」，目前詳細的起火原因還在調查當中，詳細案情也有待釐清。