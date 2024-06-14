超慢跑火紅！OL減重「天天跑1hr」腳痛爆　醫：小心足底筋膜炎

▲超慢跑不需要器材輔助、不受環境限制，方便於居家運動。（圖／pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

不需要器材輔助、不受環境限制的「超慢跑」近期爆紅！高雄市一名45歲徐小姐也迷上，為了減重，她每天都跑超過一小時，近期長時間站立工作後，開始感到足跟疼痛，就醫診斷後，結果竟罹患足底筋膜炎。

收治病例的高醫岡山醫院骨科主治醫師李文瑋指出，徐小姐到門診就醫時，自述近期因公司健康檢查出現多項紅字，決定展開新的運動計畫，從同事那裡得知超慢跑這種活動，很快就能上手，2周以來為減重天天練習，端午連假也不間斷，不過這幾天足跟開始疼痛，即使坐下工作一段時間，足底還會有輕微酸痛感，困擾下決定到骨科求診。

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李文瑋醫師指出，「超慢跑」源自日本的新興運動方式，如今在國內也受到廣泛歡迎。超慢跑不僅容易上手，還能依個人需求調整強度，是一種介於散步和跑步之間的運動模式。由於速度較慢，且步伐輕盈，大大降低了對膝蓋、踝關節與髖關節的衝擊，適合運動新手、年長者、肥胖族群，以及關節不好的族群。

▲高醫岡山醫院骨科 醫師李文瑋（左）提醒，超慢跑過度可能引發足底筋膜炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

其次，持續超慢跑能增強心肺功能，提升整體心血管系統的健康水平，其低強度特性，減少了運動傷害風險，運動過程中釋放的內啡肽，也能有效減壓，改善心情。

李文瑋說，儘管超慢跑不容易感到疲勞與疼痛，更容易上手，進而養成規律運動的習慣，超慢跑對關節傷害雖然較小，但由於步頻不低，在過度使用下，可能會引發足底筋膜炎。典型症狀包括早晨下床時腳跟處的嚴重刺痛，雖然走幾步後疼痛逐漸緩解，但久坐或長時間休息後疼痛可能再度出現，如果未及時處理，可能演變成慢性疼痛，影響日常生活。

李文瑋指出，足底筋膜炎的治療初期多半使用消炎藥物、類固醇注射，以及物理治療等方法。近年來，震波療法、增生療法，或高濃度血小板血漿注射等新治療方式也逐漸普及，多數患者在接受藥物和適當的物理治療後，症狀能夠緩解。