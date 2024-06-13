行走自如卻突然聽不懂說不出　女出血性腦中風引發失語症

▲50多歲婦女（左）突發出血性腦中風，引發罕見的韋尼克氏失語症。（圖／草屯佑民醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

一名50多歲柯姓婦人突然出現說話答非所問、前後邏輯不一致，甚至連自己名字都說不出來的情況，緊急送醫後確診為出血性腦中風，引發罕見的韋尼克氏失語症（Wernicke’s aphasia），經開顱血塊移除減壓手術，終於能正確理解語言並做出回應。

草屯佑民醫院神經外科醫師吳宣翰說明，出血性腦中風除可能造成意識混亂、半身偏癱，還可能以罕見疾病韋尼克氏失語症的形式表現；柯女當天夜裡被女兒送往該院急診時，雖然能夠行走，卻無法正確表達任何一句話，經由頭部電腦斷層檢查，得知是出血性腦中風，而血塊正好出現在負責理解、組織語言的腦區「韋尼克區」，導致柯女只聞人言、不解其意，也無法用清楚的字句表達自己。

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吳宣翰表示，經過和家屬的協商，幫柯女執行開顱血塊移除減壓手術，隔天順利於加護病房拔管後，終於恢復正常的語言互動能力。

吳宣翰提醒，超過40歲的民眾應特別留意高血壓、糖尿病和高血脂以及抽菸等腦中風的危險因子；另柯婦腦中風的症狀與一般用以判斷的單邊手腳無力等症狀不同，吳宣翰強調只要發覺患者有異狀，就應速速送醫交由醫師進行專業處置。