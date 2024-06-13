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泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100　這間第25全台最強

▲▼ 成功大學,成大。（圖／翻攝自Google Maps）

▲英國《泰晤士高等教育》公布2024世界大學影響力排名，成功大學第25名，是台灣排名最高的學校。圖為成功大學外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

英國泰晤士高等教育特刊12日發布2024年世界大學影響力排名，台灣有51所大學院校獲納入排名，其中以成功大學在全球並列排名第25，為全台灣最佳。

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）的「世界大學影響力排名」（Impact Rankings）以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評比依據，今年是第6次發布。

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台灣有4所大學院校進入前100名，依序是與美國密西根州立大學以及英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）並列第25名的成功大學、陽明交通大學（世界第50名）、與英國威爾斯卡地夫大學（Cardiff University）並列第55名的台灣大學，以及位居世界第100名的東海大學。

台灣另有3所大學院校位於世界排名第101至第200名區間，依序是屏東科技大學、雲林科技大學、台北醫學大學。

在全球總排名，位居第1的是澳洲西雪梨大學（Western Sydney University），接著是英國曼徹斯特大學（University of Manchester）與澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）並列第2。

世界排名第4的則是丹麥奧爾堡大學（Aalborg University），第5名是澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University），接續排名第6至第10依序為加拿大亞伯達大學（University of Alberta）、澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）、加拿大女王大學（Queen’s University）、美國亞利桑那州立大學坦佩（Tempe）校區、英國艾克斯特大學（University of Exeter）。

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