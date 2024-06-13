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潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開：會封是有原因的

男子潛水時發現11個詭異密封罐。（圖／翻攝自微博）

▲男子潛水時發現11個詭異密封罐。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

是迷信還是真有神秘用途？中國大陸山東一名男子日前潛水時，意外發現海底有11個密封罈，並將潛水影片發布到網路上。不料許多網友看了驚呼「別打開」、「被封是有原因的」。

據《瀟湘晨報》報導，該名來自山東煙台的潛水教練，平時除了執教，也會協助消防隊處理海上突發狀況，以及清理海洋垃圾，卻在11日發現這11個古怪密封罈。

男子透露，當天為了替1艘船固定船錨而潛入海中，卻在淺水區發現綁有橘黃色布條的11個密封罈。他考量罈在淺水區，退潮時會露出來而嚇到潛水新手，因此先將11個密封罈轉移到深水區，且未破壞罈子。

影片曝光後，有迷信或反串網友驚呼，「別打開，被封都是有原因的」、「感覺像是海葬用的罈子」、「千萬別打開」。還有人開玩笑表示，「別動啊，那是明年出口韓國的老罈酸菜」、「附近大媽：誰丟了我醃的酸菜」、「趕快撈起來，說是秦朝青花瓷拿去賣」。

另有網友指出，這些密封罈可能是祭祀龍神、祈禱國泰民安風調雨順用的。但不論實際原因為何，把人造物品丟入海中可能造成汙染，進而導致生態浩劫。據悉，山東沿海居民雖有祭海習俗，但不會把罈子丟入海中，而是整修龍王廟、搭戲台、列船擺供祭奠。

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