快訊／健身房遭撞畫面曝！館長親揭「主嫌動機」：跟寶和會一樣套路

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

知名網紅「館長」在台中市北屯區崇德二路二段經營的健身房「成吉思汗」，今（12日）晚間遭一輛貨車突衝撞大廳，不僅造成鋁門變形、玻璃碎裂一地，現場不少正在健身的民眾也被嚇壞。對此，館長晚間開直播痛批，「這些人（作案者）真的下三濫，跟寶和會完全一樣的套路。」

館長晚間在直播中曝光當時畫面表示，當時貨車原本停在路邊，然後蓄勢待發踩油門衝進店裡，所以並非是開錯路或經過，因此他認為貨車駕駛講的理由很瞎，但聽起來又很正當，懷疑案情不單純，希望台中市長盧秀燕能協助釐清。同時他也強調不會暫停營業，「不管人家怎麼對付我們，我們都要堅強」。

▲館長健身房「成吉思汗」晚間遭貨車衝撞。（圖／民眾提供）

館長也指出，2人在犯案後一付彷彿在「逛夜市」，老神在在的樣子，「有夠噁心的，一付光明正大，好像不是在做壞事，跟警察講的話也相當囂張。」館長強調，自己並無與他人交惡，只是一個老老實實繳稅工作的人，唯一有結怨的就是民進黨跟側翼，但若因為關心政治就要遭此恐嚇，「那我是不是乾脆要把店都收起來了？」

▲館長曝光現場衝撞畫面。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長透露，台中館教練對主嫌有印象，對方曾來應徵教練，但沒被錄取，事後也向警方供稱，因未被錄取懷恨在心，才會衝撞健身房。對此館長直言「這是我聽過最瞎的東西」，並不相信這樣的說詞，也認為此次犯案手法與先前寶和會很像，都是先製造一個糾紛再來報復，希望檢警能盡快調查清楚。

▲館長指出，2人犯案後老神在在。

警方表示，今晚7點41分崇德二路二段218號（成吉思汗健身房）發生小貨車衝撞建築物案件，經了解現場駕駛為31歲林男，疑因工作受挫，加上近期情緒不穩，一時失控駕駛小貨車衝撞健身房，造成大門多處損毀，現場無人受傷。

另外，車主暨副駕駛乘客為34歲許男，他表示與林男為友人關係，今日請林男協助清運回收，不清楚為何林男突然失控衝撞建築物，全案將依毀損等罪移請台中地檢偵辦。