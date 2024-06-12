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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問「傅崐萁背景能選黨主席？」　侯友宜：人民眼睛是雪亮的

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北市議會總質詢 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜出席新北市議會總質詢 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市議會民進黨團今（12）日總質詢，黨團追問新北市長侯友宜卸任後會不會挑戰黨主席？侯則說，他會做自己想做的事；議員陳永福問到，國民黨團總召傅崐萁似乎有意爭取黨主席，但外界都說他有黑金背景，侯友宜則回，「人民眼睛是雪亮的，人民也認識侯友宜是怎樣的人。」

議員李倩萍在質詢時，播放出侯友宜去美國出訪提到退休要去賣漢堡一事，侯友宜說，他有很多事情可以做，他會去做他喜歡做的事情，李追問會挑戰國民黨主席嗎？侯回「我會做自己想做的事情」。

議員李余典則問，現在國民黨主席熱門人選有現任主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣，是否支持朱立倫連任？侯友宜說，每個人在既有位置各司其職，朱肩負國民黨最辛苦責任，當然要給他加油。

李余典提到，侯友宜當年跟盧秀燕、立法院長韓國瑜有燕子、禿子、漢子稱號，侯會比較支持盧秀燕嗎？侯友宜說，盧是非常認真女性，韓扮演好角色，每個人都有自己工作，好好做好，團結在一起，讓國家社會進步。

議員陳永福則說，侯友宜曾在臉書發文拒絕黑金在任何政黨出現，看得出他是真心為台灣好，現在也傳出傅崐萁有意願選黨主席，但報章雜誌都有寫他有黑金背景，是否跟侯友宜理念不一樣？侯友宜說，「相信所有人民眼睛都是雪亮的，人民也認識侯友宜是怎樣的人」。


 

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關鍵字：

傅崐萁黨主席侯友宜

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