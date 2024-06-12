失足落水！女子「淡定1動作」成功等到救援　網驚：這女能成大事

▲女子遊西湖不慎失足落水，她淡定「平躺」在湖面上，為自己謀求一線生機，最終成功等到救援人員抵達。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

意外的發生常常令人猝不及防，保持冷靜才有可能脫險！大陸一名女子日前在杭州省的西湖風景區觀光時，竟不慎失足跌落湖中，沒想到女子下秒「1動作」卻讓她死裡逃生，足足在水中撐了3分鐘。

綜全陸媒報導，大陸一名女子9日在西湖風景區遊玩拍照時，一時不小心踩空整個人跌落水中，附近遊客目擊紛紛急忙呼救，令人詫異的是，女子非但沒有掙扎求救，反倒淡定「平躺」仰漂在湖面上，看似宛如在水中曬日光浴，但她卻隨著水流越漂越遠。

救援人員獲報後，緊急派出一艘快艇前往事發水域救援，直至3分鐘後落水女子才被順利救起。對此，西湖風景區水域管理處水域監管科副科長潘世安表示，女子落水的水域約2公尺深，等到快艇抵達救援現場時，她已經漂離岸邊約10公尺遠，「她看上去也是會一點水性的，不會在水裡面胡亂拍打，而是冷靜地浮在水面上等待救援。」

對此，網友紛紛對女子落水還能處變不驚的態度，感到相當不可思議，「我斷定這個女孩能成就一番大事業！一般人可做不到如此冷靜」、「我一個會游泳的，都做不到這樣子躺平，她怎麼做到的？」「超好的心理素質」、「正確的自救方法厲害啊。」

延伸閱讀

▸ 他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」 再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人

▸ 奧客超商點咖啡要客製化！狂插嘴催人：趕快給我 同業解答「去水」是什麼

▸ 爸爸反對！女師分手公務員男友 30年後兒子遭「女方父親反對」…竟是前任