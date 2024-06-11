　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」　花蓮警：防範高利貸陷阱

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮2家手機行利用客戶申購手機，代辦高額貸款從中牟利，再以低價買回後轉賣，過程中層層賺取利潤，經受害民眾報警，當地警方成立專案小組偵辦，證實手機行不法謀利事證確鑿後，執行搜索查獲涉案手機及電腦等犯罪工具，並逮捕2名嫌犯。

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局刑警大隊日前受理民眾報案稱，有不法業者在花蓮及吉安地區假販售手機分期付款，實則放高額利息貸款之不法情事，立即成立專案小組進行調查。

經專案小組深入追查，發現吉安鄉自立路上及花蓮市中華路上的2間手機行，在網路上張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上即是以販售手機並協助客戶向放款融資業者申辦高額利息借款，申辦金額甚至加入新台幣6,000元至1萬元不等之「毛利」，等到放款業者放款後，再以低價向客戶購回手機再轉售他人，再次牟取不利益，讓被害客戶背上高額借貸。

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

專案小組偵查確認後立即報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，聲請搜索票及拘票，至花蓮市及吉安鄉的2間手機行搜索，拘提蘇姓及劉姓2名犯嫌，當場查扣涉案手機2支、筆記型電腦1台及被害人簽署借款切結書1批，並於偵詢後依違反刑法詐欺、重利及偽造文書移送花蓮地檢署偵辦。

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

業者在網路上張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上即是販售手機並協助申辦高額利息借款。

花蓮縣警察局表示，不少民眾手機常常都會收到「低利」、「免手續費」、「免核」、「立即放款」貸款簡訊，吸引民眾點閱申辦，其實，這是放款業者常用之話術，實則內藏有高利貸陷阱。

局長王旭昌提醒，一般業者法定約定利率上限16%，但不少廣告宣傳刊出的總費用年百分率卻超過上限，讓民眾霧煞煞，另外，貸款利率是月息還是年息最好問清楚，應找有信用的銀行，降低風險。

ET快訊
快訊／媽祖要告關公了！天后宮怒：要公開道歉
王建民氣到摔壞碼表！　大家都嚇到
陸艇闖進淡水河　航跡圖曝光
吳東進遭約談　新光金發重訊
台籃史上第1人！「台灣黑豹」天價轉戰日本1級職籃
胡歌睽違6年　低調來台灣
快訊／行政院：國會改革相關修法移請立法院覆議
退票僅78張　張學友「明年開唱時間點」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

香港遊客伯朗大道遺失皮包　員警巡邏拾獲...順利物歸原主

台東關山國小水上運動會　消防隊宣導發溺救生要領

投資沒風險她信了！台東女臨櫃匯121萬　行員通報阻詐

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」　花蓮警：防範高利貸陷阱

屏東縣刑大偵查佐陳群智　破獲大麻+製毒廠當選全國模範警察

遺愛人間讓愛循環　嘉基院長帶頭推動器官捐贈

美國在台協會孫曉雅處長離任　親訪台南向黃偉哲市長辭別

東石龍舟競賽暨觀光行銷　朴子警宣導反詐騙

國立屏東大學+仁寶電腦　建置全國首座國產量子運算中心

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

香港遊客伯朗大道遺失皮包　員警巡邏拾獲...順利物歸原主

台東關山國小水上運動會　消防隊宣導發溺救生要領

投資沒風險她信了！台東女臨櫃匯121萬　行員通報阻詐

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」　花蓮警：防範高利貸陷阱

屏東縣刑大偵查佐陳群智　破獲大麻+製毒廠當選全國模範警察

遺愛人間讓愛循環　嘉基院長帶頭推動器官捐贈

美國在台協會孫曉雅處長離任　親訪台南向黃偉哲市長辭別

東石龍舟競賽暨觀光行銷　朴子警宣導反詐騙

國立屏東大學+仁寶電腦　建置全國首座國產量子運算中心

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

加薩和平有望？　哈瑪斯高層表態：接受「美國版」停火協議

台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

宏碁5月營收211億元「連續11個月年成長」　個人電腦年增26%

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

地方熱門新聞

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

2024台南國際龍舟錦標賽閉幕

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

桃園市長盃龍舟賽　龍王組冠軍大溪區隊二連霸

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

桃林鐵路龜山區自行車道　微整拓寬瓶頸段

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

40年名店狗尾雞燒毀　訂位全取消

新北百年古井打午時水　蘆洲李宅端午節包粽比賽

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」

更多熱門

相關新聞

賣房簽約要房仲先發毒誓　網：置板凳等開眼界

賣房簽約要房仲先發毒誓　網：置板凳等開眼界

民眾買賣房子最重視的就是成交價，有網友在臉書PO文發問，想賣屋卻害怕遇到黑心無良的話術房仲，因此想在簽約前，要房仲去大廟發誓不會惡意操作賺取不當利益。引來網友直言，前排置板凳，等著看有沒有房仲願意跟原PO去廟裡發誓簽委託？來開下眼界。

黑幫大哥開經紀公司放高利貸　借15萬每月要繳息1.5萬

黑幫大哥開經紀公司放高利貸　借15萬每月要繳息1.5萬

韓濟州黑心旅遊　拿「腐肉、假肉」上桌

韓濟州黑心旅遊　拿「腐肉、假肉」上桌

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

王世堅轟租賃公司向官股銀行借「五千億」　轉手向民眾放高利貸

王世堅轟租賃公司向官股銀行借「五千億」　轉手向民眾放高利貸

關鍵字：

黑心手機行買空賣空高利貸牟利

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面