黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」　花蓮警：防範高利貸陷阱

▲▼警方查獲被害人貸款切結書及相關涉案工具。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮2家手機行利用客戶申購手機，代辦高額貸款從中牟利，再以低價買回後轉賣，過程中層層賺取利潤，經受害民眾報警，當地警方成立專案小組偵辦，證實手機行不法謀利事證確鑿後，執行搜索查獲涉案手機及電腦等犯罪工具，並逮捕2名嫌犯。

花蓮縣警察局刑警大隊日前受理民眾報案稱，有不法業者在花蓮及吉安地區假販售手機分期付款，實則放高額利息貸款之不法情事，立即成立專案小組進行調查。

經專案小組深入追查，發現吉安鄉自立路上及花蓮市中華路上的2間手機行，在網路上張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上即是以販售手機並協助客戶向放款融資業者申辦高額利息借款，申辦金額甚至加入新台幣6,000元至1萬元不等之「毛利」，等到放款業者放款後，再以低價向客戶購回手機再轉售他人，再次牟取不利益，讓被害客戶背上高額借貸。

專案小組偵查確認後立即報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，聲請搜索票及拘票，至花蓮市及吉安鄉的2間手機行搜索，拘提蘇姓及劉姓2名犯嫌，當場查扣涉案手機2支、筆記型電腦1台及被害人簽署借款切結書1批，並於偵詢後依違反刑法詐欺、重利及偽造文書移送花蓮地檢署偵辦。

▲業者在網路上張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上即是販售手機並協助申辦高額利息借款。

花蓮縣警察局表示，不少民眾手機常常都會收到「低利」、「免手續費」、「免核」、「立即放款」貸款簡訊，吸引民眾點閱申辦，其實，這是放款業者常用之話術，實則內藏有高利貸陷阱。

局長王旭昌提醒，一般業者法定約定利率上限16%，但不少廣告宣傳刊出的總費用年百分率卻超過上限，讓民眾霧煞煞，另外，貸款利率是月息還是年息最好問清楚，應找有信用的銀行，降低風險。