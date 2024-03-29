　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

透鏡陣列讓哈利波特「隱形斗篷」成真　麻瓜想隱身只需台幣1.3萬

▲英國新創團隊Invisibility Shield Co.最近為他們的隱形盾牌推出了2.0版。（圖／翻攝Kickstarter）

圖文／鏡週刊

J·K·羅琳筆下《哈利波特》的魔法世界中，有著種種神奇的魔法道具，讀者最想要的，除了刺激的飛天掃帚，想必就是神奇的隱形斗篷了。來自英國的新創團隊 Invisibility Shield Co.不僅在2022研發出了效果相近的「隱形盾牌」，還在最近把它推進到了第二代，主打一個「捲起來就背走」的輕便性，讓這項神奇的發明變得更有吸引力。

英國新創團隊Invisibility Shield Co.在2022年曾推出一款隱形盾牌，表面使用精密設計的透鏡陣列，當使用者躲在盾牌後面，本人反射的大部分光線就會因為穿過盾牌表面的透鏡向左右發散，讓使用者消失在其他觀察者人眼中。

透鏡陣列讓哈利波特「隱形斗篷」成真　麻瓜想隱身只需台幣1.3萬

▲產品的原理是讓光線穿過盾牌表面的透鏡向左右發散，如此人就會在觀察者眼中「隱形」。（圖／翻攝Kickstarter）

不過，這項產品雖然神奇，但也不是沒有缺點，這個盾牌必須由支架支撐，所以有些笨重，攜帶起來也不太方便。因此研發團隊經過2年多的研究，將盾牌推進到了2.0版本，並且在眾籌網站發起了集資。

據開發團隊的說法，新一代的隱形盾牌主體不再使用黏合劑來黏合材料層，而是由單塊材料擠壓而成，這樣不但可以帶來更明亮清晰的視覺效果，也不再因為長久使用而出現氣泡和條紋的變形。此外，新一代的隱形盾牌經過徹底重新設計，獨立放置時更穩定，而新型手柄的設計放它握持起來方便，還易於隨身攜帶。

透鏡陣列讓哈利波特「隱形斗篷」成真　麻瓜想隱身只需台幣1.3萬

▲新一代隱形盾牌主打易於攜帶，可以裝在專用背包裡背了就走。（圖／翻攝Kickstarter）

隱形盾牌2.0一共預計發行3種尺寸，最小的8英寸mini版本售價54英鎊（約台幣2200元），可以躲起一個人的3英尺版本售價329英鎊（約台幣13300元），大到足以隱藏多個人的6英尺巨型盾牌售價769英鎊（約台幣31000元）。

延伸閱讀
忠貞市場「越南法國麵包名店」釀514人中毒　闆娘下場曝
黎仿軒喊沒錢卻聘「王牌律師」　消基會曝「達1門檻」協助寶林受害者打團訟
地表最強晶片3／一個小logo讓「這家」連拉5個漲停板　台灣機械業迎AI變身黃金十年

ET快訊
4生肖4月財運超旺！　貴人暗中相助
快訊／周天成直落2輕取梁峻豪　勇闖西班牙賽4強
快訊／台61線離奇死亡車禍！騎士「噴進副駕」軀體破碎慘死
蔡沐妍出國曬「5星級飯店」！　刪臉書4天：感覺很清爽
不得已調漲電價保台電！王美花：懇請社會諒解
傑尼斯再爆2員工性侵藝人　「包括東山紀之前經紀人」
快訊／台灣文學巨擘齊邦媛辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓駐澳大使請辭留韓接受調查　衝擊下周國會議員選舉

鎖定真主黨！以色列越境空襲敘利亞　至少42平民、士兵喪生

哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

送葬扁擔突斷裂！「棺材重摔落地」屍體傾斜　殯葬業者：不祥之兆

哈瑪斯扒光德女裸屍遊街！美聯社贏「年度照片」挨轟：吃人血饅頭

塔利班恢復女性石刑與鞭刑　最高領袖喊「要用石頭砸死她們」

驚悚影片曝！泰工人慘機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

遊韓注意！今春最大沙塵暴來襲　首爾空品近3年最糟

紅麴原料賣到台灣！小林製藥：已籲廠商回收　認費用難估計

社群害學生成癮！加拿大教育局提告Meta、TikTok　求償945億

男子進藥局昏倒「停止呼吸！」　藥師教科書級搶救驚險畫面曝

點水餃吃！外送員勸別叫這家　她打開餐盒「整坨蟑螂猛竄」

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

林依晨怒吼賀軍翔「我不只是你老婆」　曾經套牢許瑋甯…戒指卻在「她」手上

姊跪求白沙屯媽祖9天後 掉落鯉魚潭孝子浮出水面

外送也中！外商CEO吃寶林粿條　隔天腹瀉...曝食物「變黑又發酸」

寶林案死者解剖報告出爐　全台首度驗出「米酵菌酸」

對百隻雞打噴嚏會怎樣？　「注意！」全體同步抬頭XD

蹦闆抓包「游否希一番賞沒大獎」　店長發聲「遭設局」被粉絲討88萬

卡倫史考特二度來台「講N次謝謝」　「我忘了帶筆電」加入記者超親切

南韓駐澳大使請辭留韓接受調查　衝擊下周國會議員選舉

鎖定真主黨！以色列越境空襲敘利亞　至少42平民、士兵喪生

哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

送葬扁擔突斷裂！「棺材重摔落地」屍體傾斜　殯葬業者：不祥之兆

哈瑪斯扒光德女裸屍遊街！美聯社贏「年度照片」挨轟：吃人血饅頭

塔利班恢復女性石刑與鞭刑　最高領袖喊「要用石頭砸死她們」

驚悚影片曝！泰工人慘機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

遊韓注意！今春最大沙塵暴來襲　首爾空品近3年最糟

紅麴原料賣到台灣！小林製藥：已籲廠商回收　認費用難估計

社群害學生成癮！加拿大教育局提告Meta、TikTok　求償945億

梯田春日祭青春稻陣行　三芝再現農務換工精神

晚安小雞團隊認「錯誤的選擇」　妻將直播展現誠心：心裡無比痛苦

詹皇妙喻在NBA征戰21季「胎紋都沒了」　向愛妻撒嬌求按摩

新北響應世界鋼琴日　淡水古蹟博物館用音樂聽歷史

趁衛福部公布前「出脫持股」！　聯亞高層涉內線交易遭重判

新北五股嚴重車禍！休旅車轉彎撞上機車　騎士當場昏迷

已報銷火箭小將嗆「勇士出來打球」　格林酸：幫隊友製造壓力

竹市宣布啟動登革熱防治　籲做好「巡倒清刷」4動作、留意廢棄物髒亂點

粒保樂園開張啦！葉保弟、一粒首次合體跳舞　被虧練很久喔！

周天成直落2輕取大馬梁峻豪　勇闖西班牙賽4強

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

國際熱門新聞

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

哈瑪斯扒光女屍遊街　美聯社贏年度照片挨轟

趁女老師不在　男高中生杯中灌精液加料

不祥之兆？送葬扁擔突斷裂　棺材重摔落地

銷量大輸華為！PC大廠裁員　廣州廠人少一半

台7旬婦吃「紅麴膠囊」洗腎　小林製藥回應了

即／小林製藥紅麴風波再增1死！累計5死

米酵菌酸曾現蹤印尼　椰子餅毒死1萬人

日本全家捲入小林紅麴案　下架3產品

聯合國：海地幫派暴力今年已1554死

哈利波特「隱形斗篷」成真！

女整理錢包發現「2彩券中獎」　嗨贏160萬元

即／小林製藥社長帶頭「鞠躬8秒」謝罪！住院上修114人

共用腰部以下所有器官　連體雙胞胎姊妹結婚

更多熱門

相關新聞

賴清德宣示「打詐不成功絕不停止」　邀Gogolook支持政府

賴清德宣示「打詐不成功絕不停止」　邀Gogolook支持政府

準總統賴清德近日參訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」，肯定並感謝Gogolook運用科技，協助政府打擊詐騙，且與多國政府、警政單位和電信商合作，為防詐及資安做出具體貢獻。賴清德也宣示，希望Gogolook持續支持政府打詐，「不成功絕不停止」。

台積風暴抵嘉　建商砸4億吃下圓環邊9間老透天

台積風暴抵嘉　建商砸4億吃下圓環邊9間老透天

東森購物AI助攻　momo打造全新mo店+

東森購物AI助攻　momo打造全新mo店+

南消第五大隊導入無人機科技巡視墓地及山林

南消第五大隊導入無人機科技巡視墓地及山林

AI預測死亡時間！　丹麥研究驚人準確率曝光

AI預測死亡時間！　丹麥研究驚人準確率曝光

關鍵字：

科技新創隱形盾牌神奇道具哈利波特隱形斗篷

讀者迴響

熱門新聞

國手尪尺寸「兩手握不住」安歆澐痛訴真實房事

「急重症醫護大逃亡！」寶林死者家屬要告醫院　醫界炸鍋了

繳26年保費乳癌病逝竟不賠！　保險公司原因曝光

米酵菌酸超猛爆！醫警告「2食物」勿重複加熱吃

快訊／韓韶禧又開嗆惠利！

忠貞市場法國麵包害514人中毒　越籍闆娘積極賠償...

鋒面今夜襲！周日雨最大「全台中獎」　清明再變天

AV女優宣布「女兒出道」！泳裝性感照曝光

9食物易見米酵菌酸　6大QA一次看

Super Junior厲旭宣布結婚　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

寶林廚師喊冤「冰箱有什麼煮什麼」！PTT相信他：有夠衰

霸總命員工輪姦19歲女！拿燙針刺婊子　遭2度延押

寶林案死者家屬要告醫院　讓醫師痛心

寶林茶室「越籍廚師」連續代班9天　中毒風暴奪2命

又是米酵菌酸？醫師麵攤吃素食粿條　全身不舒服急通報

更多

最夯影音

更多
男子進藥局昏倒「停止呼吸！」　藥師教科書級搶救驚險畫面曝

男子進藥局昏倒「停止呼吸！」　藥師教科書級搶救驚險畫面曝
點水餃吃！外送員勸別叫這家　她打開餐盒「整坨蟑螂猛竄」

點水餃吃！外送員勸別叫這家　她打開餐盒「整坨蟑螂猛竄」

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

林依晨怒吼賀軍翔「我不只是你老婆」　曾經套牢許瑋甯…戒指卻在「她」手上

林依晨怒吼賀軍翔「我不只是你老婆」　曾經套牢許瑋甯…戒指卻在「她」手上

姊跪求白沙屯媽祖9天後 掉落鯉魚潭孝子浮出水面

姊跪求白沙屯媽祖9天後 掉落鯉魚潭孝子浮出水面

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面