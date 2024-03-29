哈利波特「隱形斗篷」成真了！　捲起來就能帶走

▲英國新創團隊Invisibility Shield Co.最近為他們的隱形盾牌推出了2.0版。（圖／翻攝Kickstarter）



圖文／鏡週刊

J·K·羅琳筆下《哈利波特》的魔法世界中，有著種種神奇的魔法道具，讀者最想要的，除了刺激的飛天掃帚，想必就是神奇的隱形斗篷了。來自英國的新創團隊 Invisibility Shield Co.不僅在2022研發出了效果相近的「隱形盾牌」，還在最近把它推進到了第二代，主打一個「捲起來就背走」的輕便性，讓這項神奇的發明變得更有吸引力。

英國新創團隊Invisibility Shield Co.在2022年曾推出一款隱形盾牌，表面使用精密設計的透鏡陣列，當使用者躲在盾牌後面，本人反射的大部分光線就會因為穿過盾牌表面的透鏡向左右發散，讓使用者消失在其他觀察者人眼中。

▲產品的原理是讓光線穿過盾牌表面的透鏡向左右發散，如此人就會在觀察者眼中「隱形」。（圖／翻攝Kickstarter）



不過，這項產品雖然神奇，但也不是沒有缺點，這個盾牌必須由支架支撐，所以有些笨重，攜帶起來也不太方便。因此研發團隊經過2年多的研究，將盾牌推進到了2.0版本，並且在眾籌網站發起了集資。

據開發團隊的說法，新一代的隱形盾牌主體不再使用黏合劑來黏合材料層，而是由單塊材料擠壓而成，這樣不但可以帶來更明亮清晰的視覺效果，也不再因為長久使用而出現氣泡和條紋的變形。此外，新一代的隱形盾牌經過徹底重新設計，獨立放置時更穩定，而新型手柄的設計放它握持起來方便，還易於隨身攜帶。

▲新一代隱形盾牌主打易於攜帶，可以裝在專用背包裡背了就走。（圖／翻攝Kickstarter）

隱形盾牌2.0一共預計發行3種尺寸，最小的8英寸mini版本售價54英鎊（約台幣2200元），可以躲起一個人的3英尺版本售價329英鎊（約台幣13300元），大到足以隱藏多個人的6英尺巨型盾牌售價769英鎊（約台幣31000元）。

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