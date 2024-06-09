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中國業界擬申請對歐盟乳製品反補貼調查

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

文／中央社台北9日電

香港媒體報導歐盟預計7月開始對中國製電動車徵收臨時關稅，中國官媒環球時報英文版8日在X平台發文，表示從業內人士獲得獨家消息，中國相關行業正在準備證據，擬向主管部門申請對歐盟進口的相關乳製品展開反補貼調查。

香港南華早報4日報導，歐盟預計從7月4日起對中國製電動車徵收臨時關稅，並預計在本週私下通知各製造商所適用的進口關稅水平。

環球時報8日在X平台發文，表示從業內人士獲得獨家消息，有中國相關產業正在準備證據，擬向主管部門申請對歐盟進口的相關乳製品展開反補貼調查。

環球時報英文網站8日刊登評論，預計歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將於6月10日公布有關中國製電動車反補貼調查的結果，及一些據報導可能會採取的行動。

評論文章指出，中國官員多次明確表示，如果歐盟執委會採取損害中國利益的措施，中國將採取一切必要措施捍衛自身利益。對歐盟內一些人來說，低估中國捍衛自身利益的決心將是嚴重錯誤，也是極度危險。

評論又指，如果有人問中方是否會回應及如何回應，可以看看過去幾年中方如何回應美國對中國的貿易戰，「中方不會讓事態升級，但毫無疑問，中方的反應會是充分，令歐盟也能感受到。」

文章表示，如果爆發廣泛的貿易衝突，責任完全在於歐盟執委會的領導階層，「不要怪我們沒有預先警告你們。」

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