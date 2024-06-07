嘉義百貨年中慶6月熱鬧登場　新光三越、遠東、耐斯都有好康

▲▼ 嘉義百貨年中慶6月熱鬧登場，新光三越打造《夏日會員嘉年華》驚喜多重回饋 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

接近2024年上半年度尾聲，6月份百貨電商促銷戰已悄悄展開，嘉義百貨也不例外，紛紛推出年中慶檔期活動回饋，迎接廣大且熱情的消費群眾，像是遠東百貨「Super年中慶」、耐斯百貨「年中慶端午」，新光三越今年更首度於年中擴大舉辦會員回饋活動，全新回饋型態的《夏日會員嘉年華》，將以上半年度末段加碼回歸的氣勢，大幅增加優惠力度，在百家爭鳴的6月份，將帶給雲嘉地區消費者一場熱鬧非凡的嘉年華盛典。

新光三越《夏日會員嘉年華》活動期間6/6(四)起~6/23(日)，本次會員活動將迎來史無前例大升級，從最多元豐富的夏日點數祭典開始，延伸到民眾的食衣住行育樂舉行多樣扣點活動，包括：6/6(四) ~ 6/10(一)會員持6大銀行信用卡，全館單筆消費滿5,000元即贈1,500點、大家電/法雅客/iStore單筆10,000元即贈3,000點，最高回饋上限30萬點等點數翻倍送，另外為呼應首五日會員回饋活動，於6/11(二) ~ 6/16(日)首度推出skmpoints雙倍抵，只要於化妝品/全館服飾/家庭用品，單筆消費滿3,000元，即可扣3,000點skmpoints折抵600元，讓會員回饋再度升級！

此外，新光三越自2023年初，將禮券回饋全面倒轉為點數贈送，在這兩年期間持續針對點數活動深化，讓消費者能夠在購物享有點數回饋的同時，又可以點數折抵消費、兌換品牌明星商品、並規劃眾多食衣住行育樂好康抽獎及兌換，本次夏日會員嘉年華活動，更首次與皮克斯動畫電影續作《腦筋急轉彎2》聯名合作，系列周邊：憂憂粉絲必收藏的披肩毯、充滿主角群的折傘與電影票，只要以點數兌換就能帶回家！

新光三越嘉義店公關表示，除了創造夏日會員嘉年華回饋陣容外，新光三越嘉義店持續致力於會員價值感營造，更希望是讓消費者到館能享受時尚購物體驗之餘，回饋的點數還能更多元的運用，本次也廣大號召新會員一同參與，即日起至6/30(日)首次加入會員可贈100點skm points，還可扣點《腦筋急轉彎2》限定筆記本，不僅如此，還有首次過卡消費單筆滿2,000元還可抽「易遊網韓國首爾來回機票15,000元旅遊金」，三重好禮獻給大家，在炎炎夏日及陰雨綿綿的天氣，邀請大家蒞臨加入會員嘉年華行列。