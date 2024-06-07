女星父吃粽子噎死　醫揭1類食物超危險：哈姆立克法也難救

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陳思安父吃粽子噎死　蘇一峰揭1類食物超危險：哈姆立克法也難救

記者黃翊婷／綜合報導

曾獲得廣播金鐘獎的31歲電台主持人陳思安（三三），6日透露父親是因為吃粽子噎死的，引發網友討論。胸腔內科名醫蘇一峰表示，胸腔科醫師常在氣管夾出很多東西，包含食物、假牙等等，而且被軟黏食物噎到真的特別危險，容易完全阻塞氣管呼吸道，造成缺氧，就算用哈姆立克法也可能無法將異物壓出來。

▲▼南部粽,肉粽,粽子,米食,糯米,端午節,消化不良,熱量。（圖／記者李毓康攝）

▲端午節吃粽子一定要細嚼慢嚥。（資料照／記者李毓康攝，與本文無關。）

端午節即將到來，不少民眾已經開始吃粽子。陳思安6日在Threads上發文透露，父親已經離世1年多，當時雖然說是意外死亡，但其實是吃粽子噎死，因為家中長輩覺得很丟臉，所以要求對外說是心肌梗塞離世，希望大家注意一下家中的長輩及爸媽，吃粽子一定要慢慢吃，咬碎了再吞下。

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胸腔內科名醫蘇一峰7日一早也在臉書發文表示，老人家吃東西真的要非常注意，胸腔科醫師常在氣管夾出很多東西，最常見的就是食物和假牙，還有丸子、湯圓、香蕉、麻糬、核果類等等，其中軟軟黏黏的食物要特別小心。

蘇一峰指出，被軟黏食物噎到特別危險，因為哈姆立克法比較適合處理硬物阻塞，軟黏異物阻塞用哈姆立克法常常無法壓出來，而且軟黏食物更容易完全阻塞氣管呼吸道，進而造成缺氧死亡。

蘇一峰提醒，若自身或家人是呼吸道異物阻塞的高危險族群，日常生活中就要多注意一點，包含年紀大吞嚥退化的長者、神經損傷癱瘓的患者、頭頸癌食道癌的患者、臥床的患者（躺著吃更容易嗆到）、很喘呼吸快的患者（喘的時候吃東西更容易嗆到）等等。

????女星自爆分享父親因為吃粽子噎死，家人曾覺得很丟臉 ????其實老人家吃東西真的要很注意，我們胸腔科醫師常在氣管夾出很多東西 ????最常見的是食物、假牙等等，丸子、湯圓、香蕉、麻糬、核果類、等等。黏黏軟軟的食物要特別小心！容易完全阻塞氣管缺氧死亡！

蘇一峰發佈於 2024年6月6日 星期四
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