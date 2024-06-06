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大陸 大陸焦點 特派現場

《魔獸世界》重返大陸市場　「懷舊服」打頭陣先展開測試

▲▼暴雪與網易「復婚」。（圖／翻攝自微博）

▲暴雪與網易「復婚」，重返大陸市場。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

暴雪娛樂4月10日宣布重返中國大陸市場，歷經近兩個月的籌備，旗下熱門遊戲《魔獸世界》終於要在6月11日展開刪檔測試。不過，目前即將開放的僅有「懷舊服」的「巫妖王之怒」，正式服的開放時間尚未公布。

暴雪6日在微博上宣布，暴雪國服刪檔技術測試將於6月11日開啓，已經準備了紀念寵物和國服專屬成就，通過本次測試，相信「巫妖王之怒」將在6月內正式開服，玩家已可在官網下載「戰網」，並預下載「巫妖王之怒」。

暴雪指出，此次的技術測試將對所有玩家開放，不限號，玩家能夠體驗「巫妖王之怒」1至20級的遊戲內容，測試期間將開設專屬測試伺服器「抗壓一號」與「抗壓二號」，在每日上午11:00至晚上23:00限時開放。

暴雪還說，測試將不會消耗參與玩家帳號內的遊戲時間，但在測試結束後，所有測試角色將被刪除。

▼魔獸世界重返大陸，首先開放測試的是「懷舊服」的「巫妖王之怒」。（圖／翻攝魔獸世界）

▲▼魔獸世界重返大陸市場　「懷舊服」巫妖王打頭陣先展開測試。（圖／翻攝魔獸世界）

《魔獸世界》分為「正式服」以及「懷舊服」，目前即將開放的「巫妖王之怒」屬於「懷舊服」，是復刻2008年推出的舊版本。

暴雪解釋，「巫妖王之怒」比正式服先回歸，並不是一種選擇，「在技術條件允許的情況下，我們一定會選擇以最快的速度將正式服與懷舊服同時開啓，這無論對您的體驗、遊戲的口碑甚至從商業角度看都是最優解。」

暴雪強調，不同的伺服器啓動需要的準備時間不同，開服順序也受到了這個因素的影響，「巫妖王之怒」先開啓的原因，是因為需要的準備時間短於正式服，同時，先開啓「巫妖王之怒」也不會使正式服的開啓延後，通過即將進行的技術測試可以加速正式服的準備工作。

暴雪還說，「請玩家們相信，我們的一切努力，都是為了把大家心愛的世界早日帶回。我們在這裡懇請大家理解。我們也將盡全力減少玩家們的等待時間，《魔獸世界》正式服將在技術準備完成時重新上線。」

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